Romina Power è quel video su Techeteté

Per oltre trent’anni Al Bano e Romina Power hanno fatto sognare diverse generazioni. I due artisti, infatti, oltre a incantare il pubblico con le loro canzoni, li ha emozionati grazie alla loro storia d’amore che per molti è considerata una favola moderna. Purtroppo negli Anni Novanta la cantante statunitense è il Maestro Carrisi hanno diviso le loro strade per ricongiungersi, solo dal punto di vista professionale nel 2005.

Un imprenditore russo ha proposto alla storica coppia di realizzare un concerto a Mosca e da quel momento in poi è tornato il sodalizio tra i due. Di recente su Rai Uno, nel programma Techeteté è stato trasmesso uno spezzoni estrapolato dal romanzo di Alessandro Manzoni in cui Al Bano e Romina si sposano.

La vita separata dei due artisti

Al Bano e Romina Power, nonostante negli Anni Novanta hanno deciso di divorziare, continuano ad essere marito e moglie per la Chiesa. A sottolinearlo tempo fa è stata la stessa cantante americana nel corso di un’intervista televisiva. Nonostante questo vincolo sacro, i due artisti hanno deciso di intraprendere due strade differenti.

E se la Power è rimasta single in tutti questi anni, il cantautore di Cellino San Marco ha fatto due figli, Jasmine e Bido, con l’attuale compagna Loredana Lecciso. Ricordiamo che i due, dopo una separazione durata anni, ora stanno di nuovo insieme. La statunitense non si mai pentita delle nozze con il Maestro Carrisi, essendo comunque l’uomo più importante della sua vita.

Romina Power pubblica una scena di matrimonio con Al Bano

Venerdì scorso, in assenza de La vita in diretta di Lorella Cuccarini e Alberto Matano, Rai Uno ha mandato in onda Techeteté. Tra i cari spezzoni trasmessi anche una scena estrapolata dai Promessi Sposi interpretato da Al Bano e Romina Power.

E proprio quest’ultima ha assistito alla proiezione condividendo il momento coi suoi follower. Infatti la cantante statunitense col suo cellulare ha ripreso la parte del matrimonio e poi l’ha condivisa su Instagram. Per caso è una frecciatina velenosa verso il suo ex e Loredana Lecciso? Ecco la clip in questione: