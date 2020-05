Il Segreto, spoiler Spagna: Rosa perde il controllo e minaccia Marta

Le ultime anticipazioni spagnole della soap opera Il Segreto vedono Rosa scivolare sempre di più nella malattia mentale, come aveva sospettato Isabel. La giovane finirà per minacciare la sorella, davanti agli occhi attoniti di suo marito. L’intera famiglia capirà che è ora di intervenire, prima che sia troppo tardi. Nel frattempo, Alicia verrà presa di mira dagli Arcangeli. La Dos Vivos ordinerà ai suoi adepti di uccidere la giovane rivoluzionaria, troppo scomoda per i loro piani.

Il Segreto, anticipazioni: Tomas afflitto dai sensi di colpa

Nelle prossime puntate della soap opera capolavoro di Aurora Guerra, Jean Pierre e Tomas finiranno per discutere, dopo che il forestiero avrà confessato al giovane di essere l’amante di Isabel. Sarà proprio quest’ultima a cercare di mediare tra i due. Poco dopo, come svelano gli spoiler de Il Segreto, Tomas sarà assalito dall’ansia per via dell’ultima seduta con gli arcangeli, nella quale la Dos Vivos ha ordinato l’uccisione di Alicia, diventata la nuova sindaca di Puente Viejo al posto di Mauricio.

Continuando con le anticipazioni de Il Segreto, Rosa avrà un momento di lucidità e capirà di aver esagerato. Cercherà così di riappacificarsi con il marito per il suo atteggiamento, promettendogli che cambierà. Nel frattempo, Don Ignacio verrà a sapere che Urrutia non ha accettato la sua proposta di pace e pertanto non rientrerà nemmeno in fabbrica. Il loro rapporto sembra ormai concluso nel peggiore dei modi.

Rosa fuori controllo

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Segreto rivelano che Marta proverà ad esortare Rosa ad essere onesta con il marito. Proprio in quel momento, Ramon rientrerà nella loro casa e, furioso per la trappola nella quale è caduto, prometterà alla giovane moglie di vendicarsi. Don Ignacio invece, condividerà con la sua famiglia la preoccupazione per le difficili condizioni economiche che stanno affrontando, visto che gli affari in fabbrica non stanno andando affatto bene.

Ci sarà un momento di panico nelle prossime puntate de Il Segreto. Rosa infatti, perderà nuovamente la lucidità e finirà con il minacciare Marta brandendo le forbici da ricamo. La paura sarà tanta. Intanto, Carolina e Pablo decideranno di fare una sorpresa ad Urrutia ed Encarnación, che saranno ben lieti di accoglierli. Emilia invece, capirà che tra Matias ed Alicia c’è un rapporto che va ben oltre l’amicizia e inizierà a fare domande a tal proposito al Castaneda.

Infine, gli spoiler de Il Segreto rendono noto che Alicia incapperà in due adepti della setta degli arcangeli, che la coglieranno do sorpresa mentre la ragazza sta rientrando a casa, non certo con buone intenzioni.