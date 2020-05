Francesca Fialdini, lo sgarro a Milly Carlucci: il motivo del suo no a Ballando con le Stella 15

Francesca Fialdini dice no a Ballando con le Stelle

Nel nuovo numero del magazine Vero è contenuto una succosa intervista a Francesca Fialdini. La padrona di casa di Da noi…A ruota libera si è confessata a 360 gradi parlando di come sta vivendo questa lunga quarantena da Covid-19 e cosa ha in mente per il suo futuro. La professionista toscana ha affermato che rimanere lucidi e positivi in questo periodo d’emergenza sanitaria non è molto semplice.

In tanto rimanendo a lungo nella propria abitazione e soprattutto perdendo il lavoro sono stati colti dalla depressione. Nel suo programma domenicale ogni settimana cerca di raccontare le storie di queste persone e per farlo deve avere molta energia. Poi parlando di Ballando con le Stelle, l’ex collega di Tiperi ha detto di sentirsi lusingata ma non parteciperebbe mai perché si sentirebbe fuori contesto e non sarebbe in grado a danzare.

La sua intenzione di avere dei figli

Intervistata dal periodico Vero, Francesca Fialdini non ha parlato solamente di vita professionale. Infatti, l’ex conduttrice de La vita in diretta ha in mente di crearsi una sua famiglia, ammettendo di non esserci riuscita anche per colpa sua.

La professionista Rai vorrebbe mettere al mondo dei figli suoi, ma se per caso non ci riuscirebbe ha già pensato di adottarne uno. Dopo aver detto no a Milly Carlucci per Ballando con le Stelle 15, la conduttrice di Da noi…A ruota libera vorrebbe presentare un talk che si occupi di politica e costume.

Francesca Fialdini: dal nuovo programma a Da noi…A ruota libera

Un po’ di giorni fa la bella Francesca Fialdini aveva annunciato l’arrivo di un suo nuovo programma in Rai. Mentre, per quanto riguarda la sua trasmissione domenicale Da noi…A ruota libera, parlando col giornalista del settimanale Vero, ha detto il suo punto di vista.

Eccolo:“Racconto storie di persone che hanno seguito fino in fondo la propria natura, superando le prove che la vita gli ha messo di fronte, per spargere energia positiva”. Ricordiamo che il format che va in onda subito dopo Domenica In di Mara Venier da qualche settimana sta registrando degli ottimi ascolti.