Federica Panicucci torna alla conduzione di Mattino 5

Da quasi due mesi d’assenza, lunedì 4 maggio 2020 Federica Panicucci affiancherà nuovamente Francesco Vecchi alla guida di Mattino 5. La 52enne era stata allontanata lo scorso marzo per via dell’emergenza Coronavirus affidando lo storico rotocalco solo al giornalista che per anni si è occupato di sport.

In questo modo la professionista toscana ha avuto modo di passare molto tempo al fianco dei suoi due figli, avuto dall’ex marito Mario Fargetta, e del compagno Marco Bacini. Nelle ultime settimane, però, la donna ha manifestato il desiderio di tornare sul piccolo schermo per occuparsi di spettacolo e Mediaset l’ha accontentata.

La professionista toscana sensuale su IG

In attesa di vederla lunedì a Mattino 5, la bella Federica Panicucci continua a stupire i suoi follower. Di recente, infatti, la donna ha condiviso uno scatto su Instagram mostrandosi distesa su un tavolo, indossando un abito rosso e mentre gioca con delle fragole, Un contenuto che aveva mandato in tilt il popolo del web.

Successivamente la professionista toscana è tornata attiva sul social postando un’altra foto ma stavolta porta un abito grigio con una scollatura vertiginosa. Infatti il suo outfit risalta le forme della 52enne tanto da fare invidia alle più giovani. Un’apertura sul davanti mostra il suo décolleté lasciando di stucco tutti coloro che la seguono. In tutto questo restano scoperte solo le sue gambe chilometriche. (Continua dopo il post)

La reazione del popolo del web allo scatto della Panicucci

L’iniziativa della presentatirce Federica Panicucci è stata giustamente premiata da part dei follower. Infatti, in pochissimo tempo il post ha ricevuto migliaia di likes e complimenti per la sua forma fisica e bellezza.

La conduttrice di Mattino 5 ha un account Ig che conta poco meno di un milione di seguaci e al suo interno ci sono centinaia di contenuti, gran parte di essi estrapolati dagli shooting fotografici, ma anche scatti di coppia con il compagno Marco Bacini. I due sono molto innamorati e non hanno escluso che prossimamente, dopo la fine dell’emergenza sanitaria, possano convolare a nozze.