Gianni Morandi nel mirino dei detrattori

Sembra non avere pace Gianni Morandi che nelle ultime settimane è stato criticato più volte su come indossa la mascherina protettiva. Nelle ultime ore il noto ‘Ragazzo di Monghidoro’ ha condiviso una nuova foto sui suoi seguitissimi canali social in occasione del Prima Maggio, Festa dei lavoratori.

In questo caso non ha chiesto il supporto della moglie Anna Dan, bensì è stato lui stesso a farla mettendo la modalità selfie. Nell’immagine in questione l’artista bolognese appare sorridente e in un ambiente esterno. Infatti al suo fianco è ben visibile un albero e alle spalle un parco. Iniziativa che ha fatto arrabbiare il popolo del web. Per quale ragione?

Il Ragazzo di Monghidoro senza mascherina: è polemica

Nella foto in questione, Gianni Morandi non ha specificato nella didascalia se si tratta del giardino che costeggia la sua villetta nel bolognese oppure se si trova in un ambiente lontano alla sua abitazione.

E proprio tale dimenticanza ha fatto alterare gli haters che non perdono tempo di criticare ogni azione social dei personaggi del mondo dello spettacolo. Sotto il post in questione è apparso il seguente messaggio al vetriolo: “Gianni noi stiamo a casa per proteggere gli anziani e tu vai al parco senza mascherina? Non ho più parole”. (Continua dopo il post)

La replica dei follower di Morandi

La replica dei follower di Gianni Morandi non si è fatta attendere. Infatti quest’ultimi hanno preso le difese del noto cantante che viene soprannominato il ‘Ragazzo di Monghidoro’. Sotto la foto che mostra l’artista all’aperto, i seguaci hanno scritto: “Informatevi meglio, Gianni ha un bel parco nella sua casa”. Altri ancora, abbastanza irritati hanno detto anche: “È casa sua, può stare senza mascherina”.

Ad oggi, il diretto interessato non ha risposto con la gentilezza che lo contraddistingue alle critiche ricevute dai leoni da tastiera. Tuttavia qualche giorno fa ha postato uno scatto che lo ritrae all’esterno di un supermercato con due buste di spesa in mano e nella didascalia ha ironizzato se stavolta andava bene la mascherina protettiva.