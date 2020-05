Carmen Russo e la perdita economica

Era tempo che Carmen Russo non rilasciava delle interviste. Nell’ultimo numero in edicola del magazine Nuovo sono contenute delle dichiarazioni dell’attrice ed ex ballerina. Quest’ultima sta trascorrendo la quarantena per il Covid-19 insieme al marito Enzo Paolo Turchi e alla loro figlia Maria, sempre più bella come la madre. La donna ha riferito al giornalista di Riccardo Signoretti di ritenersi fortunata, rispetto ad altre persone che hanno perso tutto e che sono morte a causa della pandemia.

Tuttavia si è lamentata di aver subito una grossa perdita. Purtroppo lei e il consorte sono stati costretti a chiudere la loro scuola di danza, di conseguenza hanno avuto una perdita economica. Sperando che dopo il Coronovirus ci sia una ripresa, la showgirl ha detto: “Siamo consapevoli che, finita l’epidemia, saremo tutti più poveri. Le famiglie avranno altre priorità rispetto al frequentare lezioni di ballo”.

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi voglio tornare a Medjugorje

Circa sette anni fa Carmen Russo, il marito Enzo Paolo Turchi e la figlioletta Maria che era appena nata si recarono in pellegrinaggio a Medjugorje. Intervistata dal periodico diretto da Riccardo Signoretti, la nota attrice ha fatto sapere che appena la pandemia da Covid-19 cesserà tutti e tre vi faranno ritorno.

Vogliono ringraziare la Madonna chiedendole un’illuminazione per affrontare il periodo post epidemia. Prima che scoppiasse l’emergenza sanitaria, la coppia stava attraversando un periodo d’oro. In un’intervista realizzata tempo fa la Russo diceva: “Stiamo vivendo il periodo più bello e felice della nostra vita”.

Il bilancio sull’emergenza sanitaria per il Coronavirus

Circa un paio di mesi fa Enzo Paolo Turchi e la moglie Carmen Russo avevano detto di essere particolarmente spaventati di quello che stava accadendo in Italia e nel resto del mondo. A distanza di tempo la coppia sembra essere più serena e, tra le pagine del magazine Nuovo hanno spiegato cosa hanno imparato da questa terribile esperienza.

In pratica hanno detto di essere consapevoli di non essere i padroni del Pianeta e la natura deve essere rispettata e lasciata in pace. Infine hanno speso due parole per tutte quelle persone che sono in grosse difficoltà, sperando che si trovino delle soluzioni al più presto.