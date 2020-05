Bufera a Uomini e Donne, Tina e Gemma litigano per finta? Arriva la verità

Gli scontri ad Uomini e Donne tra Tina e Gemma sono finti?

Ormai da anni Tina Cipollari e Gemma Galgani alimentano le puntate di Uomini e donne. Le due signore spesso si rendono protagoniste di liti, discussioni e siparietti davvero imbarazzanti. Nello stesso tempo, però, sono tanti i fan che si chiedono se le loro litigate sono reali o se è tutto montato per far salire lo share del format.

A rispondere a questa domanda ci ha pensato direttamente dal dama del trono over, stanca di certe ipotesi e del tutto infondate. Quello che accade con l’opinionista a detta sua è tutto vero e neppure lei sa spiegarsi il motivo per cui l’attacca così pesantemente.

Gemma Galgani difende Uomini e Donne

Gemma Galgani ha dichiarato in una recente intervista che quando la gente la ferma per strada e le chiede se a Uomini e Donne è tutto finto si arrabbia molto. Ormai è seduta al centro degli studi da più di 10 anni e il trono over è diventato una sua seconda casa. La dama torinese è molto affezionata a Maria De Filippi e non permette a nessuno di poterla giudicare.

Gemma ha spiegato che quando piange in tv è tutto reale e le sue lacrime sono vere lacrime di dolore. In particolar modo soffre quando viene paragonata alla mummia, perchè non si sente così brutta e anziana.Stando alla sua opinione e a quelle delle amiche Tina si comporta così per gelosia. Nonostante le delusioni e le prese in giro, la Galgani cerca di non arrendersi e spera tantoi di poter trovare la sua anima gemella.

Tina Cipollari non mente

Sembra proprio che tra Tina Cipollari e Gemma non ci possa essere nessuna riappacificazione. Anche in questi giorni, con il ritorno di Uomini e Donne, la vamp ha mostrato ancora una volta tutto il suo disprezzo verso la torinese.

L’opinionista non sopporta il modo in cui la Galgani si approccia agli uomini e secondo la sua opinione la settantenne cerca solo avventure. Alcuni giorni fa, infatti, Gemma ha ricevuto alcune richieste di conoscenza e stranamente ha accettato il corteggiamento di un 26enne. Una decisione molto strana non solo per la Cipollari ma anche per il pubblico a casa che ha criticato la scelta di Gemma e anche della redazione che permette certe cose.