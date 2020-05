Karen Kokeshi compagna di Fabio Rovazzi, esplode sui social

La fidanzata di Fabio Rovazzi, Karen Kokeshi, alias Rebecca Casiraghi, prosegue la sua carriera e sui social è molto seguita, la youtuber fa parte delll’etichetta fondata da Fedez, la Newtopia

Prosegue senza sosta la carriera di Karen Kokeshi, vero nome Rebecca Casiraghi. La giovane è fidanzata con il già famoso youtuber Fabio Rovazzi, e anche lei è una youtuber. La Kokeshi, infatti, è molto famosa e appartiene alla Newtopia, etichetta fondata e gestita da Fedez. Come tutti sanno da tempo ormai il rapporto di amicizia tra Rovazzi e Fedez è finito, tuttavia il successo della Kokeshi non si è fermato.

La deejai ha duettato per la prima volta con Fabio Rovazzi durante un viaggio ai Caraibi. Proprio in quel frangente è sbocciato il loro amore e da allora i due sono sempre insieme. La coppia condivide molte cose, e sembra davvero che sia siano incontrate due anime gemelle. Infatti, entrambi hanno la passione per il web e il digitale, tanto da farla diventare un lavoro a tutti gli effetti.

Per Karen stare accanto a Rovazzi, personaggio ormai famosissimo, certamente non è semplice. Tuttavia, la giovane ha trovato un suo equilibrio e anche lei su youtube è molto popolare. La Kokeshi conta infatti ben 550mila iscritti al suo canale e vanta 1 milione di views a video.

Diciamo che la fama del fidanzato ha perfino giovato a Rebecca, che ha incrementato i suoi follower. La relazione della coppia comunque procede a gonfie vele e i due vanno d’amore e d’accordo. Ospite a Domenica In, Fabio Rovazzi ovviamente parlerà anche della sua relazione con Karen, di come è iniziata e cosa li unisce.

Classe 1994, Karen Rebecca Casiraghi è originaria di Verona ma subito dopo il diploma si è trasferita a Roma. Appassionata di arti visive e fotografia, ha aperto il suo canale su Youtube con l’obiettivo di parlare di sigarette elettroniche. In poco tempo è diventata poplare e notorietà, fino a quando non è entrata a far parte di Newtopia, l’etichetta creata da Fedez.

L’ingresso nell’etichetta le ha dato maggiore visibilità. Pare che lei e Rovazzi si siano conosciuti ad un’anteprima cinematografica. All’epoca tutti e due erano fidanzati, ma il colpo di fulmine è stato inevitabile per entrambi e il duetto ai Caraibi è stato fatale. Rovazzi e Karen sembrano molto innamorati, tanto che spesso l’ha difesa dagli haters.