Marco Carta infuriato tutto accade dopo la morte della nonna “Non lo permetto!”

Scoppia la furia di Marco Carta dopo la morte di Nonna Elsa, il cantante afferma di non aver rilasciato alcuna dichiarazione, scopriamo cosa è successo

Lo scorso 21 aprile Marco Carta ha perso la nonna e un settimanale gli ha dedicato una copertina. Nel titolo diceva che Marco Carta era disperato per aver perso nonna Elsa e che Maria De Filippi gli era vicino. Immediata è stata la reazione del cantante sardo, che ha voluto replicare sul social.

Nel video Carta appare molto arrabbiato e ha voluto sottolineare che non ha fatto alcuna dichiarazione riguardo la scomparsa della nonna. Non ha neanche detto nulla riguardo il fatto che la De Filippi gli era vicino. La rabbia di Marco sulle affermazioni della rivista è palese e il giovane non ha sopportato che si sia approfittato della notizia per fare gossip. La nonna è scomparsa da appena una settimana e i giornali prendono la notizia per fare scoop.

Marco Carta afferma di non aver rilasciato interviste

Marco Carta ha anche dichiarato che l’articolo pubblicato dal settimanale è assolutamente falso. La rivista, oltretutto molto nota, ha riportato la notizia mettendolo anche in copertina. E insieme a lui ha anche pubblicato il nome di Maria De Filippi, mettendo in mezzo anche lei. Il cantante ha ribadito dunque che non ha fatto nessuna intervista, e proprio in questo triste momento non ne ha voglia.

Il giovane vuole tenere per se il suo dolore e non ha alcun desiderio di mettere in piazza i suoi sentimenti. Il cantante ci teneva a dire questo per non dare un’immagine diversa di se. Ha anche precisato di non aver sentito Maria De Filippi, quindi la giornalista ha voluto strafare dicendo cose non vere.

Carta ha aggiunto che è presto per parlare della morte della nonna

Nello stesso articolo pubblicato dal settimanale c’era anche un trafiletto che riportava la notizia dell’arresto di Marco Carta per furto. L’episodio risale allo scorso anno ma il cantante è stato assolto. Questa cosa ha fatto infuriare ancora di più il cantante, che ha ritenuto inaudito tutto quanto.

Carta ha aggiunto che tutti sanno come sono andate le cose e ricordarlo in questo frangente è stato disgustoso. Insomma, il comportamento della giornalista e del giornale che ha pubblicato la notizia a Marco non è andato giù. In più, il giovane ha anche detto di essere stato invitato da Barbara D’Urso a fare l’intervista, ma lui ha rifiutato.