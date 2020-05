Barbara D’Urso, insulti ed offese pesanti per una foto postata (FOTO)

Piovono insulti e offese su Barbara D’Urso, la foto al naturale e in accappatoio postata dalla conduttrice scatena le polemiche, scopriamo cosa è successo

Sempre impeccabile e bellissima, Barbara D’Urso quasi ogni giorno è in onda tra Pomeriggio Cinque e Live Non è la D’Urso. La conduttrice è anche molto attiva su Instagram e non perde occasione di pubblicare scatti da condividere con i suoi fan. In questo momento però attende anche che sia il 4 maggio per poter rivedere i suoi figli che non vede da due mesi.

Anche nell’ultima puntata del suo show pomeridiano ne ha parlato e ha detto che anche lei ha vissuto la quarantena lontana dai suoi affetti. Non appena si saranno allentate le restrizioni, quindi da lunedì, lei andrà a trovare il figlio che non vede da due mesi. Anche lei cercherà di stare a distanza di un metro e con la mascherina, proprio come previsto dalle regole sanitarie.

Barbara D’Urso senza trucco e in accappatoio

Carmelita ha dunque precisato che non ci saranno abbracci, tuttavia non vede l’ora che sia domani per poter vedere il figlio. Anche se con la mascherina e distanti, le basterà solo guardarlo, e sarà già tanto. Sempre impegnata con il suo lavoro, la D’Urso ogni tanto si concede anche lei qualche attimo di relax. Le capita anche spesso di condividere con i suoi numerosi fan scatti dei suoi momenti di pausa.

In queste settimane ha postato diversi tutorial per tutelarsi dal virus e anche tanti video di cucina. In uno scatto molto recente si mostra anche senza trucco e in accappatoio, una mise naturale che però non tutti hanno approvato. La D’Urso ha postato un selfie in cui ha i capelli senza piega e il viso struccato. Un modo per far vedere che anche lei ha bisogno di una pausa, ma non tutti hanno gradito lo scatto. (Continua dopo la foto)

Una mise al naturale in un momento di relax

Da una parte cvi sono stati i complimenti dei tanti ammiratori che anche senza trucco ritengono che Barbara sia sempre bellissima. Dall’altro lato invece alcuni utenti hanno preferito inveire contro di lei scaricandole addosso insulti e offese pesanti.

Gli haters come al solito sono velenosi e alcuni le hanno anche detto che sembra un mostro. Ma per fortuna Carmelita non si cura di loro e continua imperterrita per la sua strada, consapevole di quello che è!