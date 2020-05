Benedetta Rossi durante la diretta accade un imprevisto, guardavano oltre 10.000 persone

Benedetta Rossi in diretta è vittima di un imprevisto: ecco cosa è successo mentre stava cucinando

Benedetta Rossi è una delle blogger più amate ed è una vera e propria star del web. La donna con le sue ricette sui suoi profili Social condivisi riesce ad ottenere tanto successo. Uno dei suoi programmi principali “Fatto in casa per voi”. La cuoca si diletta con ricette gustose e semplici incentrate sulla tradizione.

Nella sua casa immersa nel verde dove vive con il suo cane Nuvola e suo marito Marco, non rinuncia mai al sapore e a dei piatti prelibati. Il pubblico la ama perché è una donna molto semplice e brava ai fornelli. Qualche giorno fa il marito ha condiviso con i fans un grande annuncio, ovvero che lei è una delle prime nelle tendenze di YouTube.

Benedetta Rossi e la sua semplicità

Non ha paura di mostrare la ricrescita nel periodo di quarantena ed inoltre, racconta vari aspetti della sua vita personale. Qualche giorno fa, Benedetta Rossi infatti aveva un forte mal di schiena e si è mostrata mentre faceva un esercizio con le gambe in su per alleviare il dolore.

Quando i suoi fans si sono preoccupati, ha spiegato che soffre di lombalgia e quindi grazie a questa posizione riesce a stare un po’ meglio. Nelle scorse ore, però mentre registra la diretta ha avuto un imprevisto. Per non far preoccupare gli altri, subito si è spinta a pubblicare un post dicendo quello che le era successo per evitare il peggio.

Lo stop alla diretta

Per fortuna, la base dello stop della diretta non c’era un problema di salute, ma semplicemente il temporale. Ha mostrato un post dove dice che nel corso della diretta, mentre 10000 persone stavano guardando, purtroppo il temporale ha interrotto la connessione. Questo è uno degli aspetti del vivere in campagna, ha detto Benedetta Rossi. I fans l’hanno perdonata subito tant’è che hanno spiegato che la seguiranno sempre dovunque.

Nel post successivo ha mostrato il risultato della sua ricetta e tutti hanno apprezzato ricordando la bravura della donna. Oramai è un vero e proprio fenomeno del web e non c’è da meravigliarsi di tutto il successo che ha ottenuto sui social network e non solo. A breve anche per lei, riprenderà man mano la vita di tutti i giorni.