Ivan Gonzalez Gf Vip, messaggi compromettenti paura di essere scoperto

Ivan Gonzalez sotto accusa per il suo orientamento sessuale: è mistero sul caso e sulla sua vita personale

Ivan Gonzalez non riesce a vivere la sua vita che non si trova sempre al centro del gossip. Adesso, si parla di lui soprattutto, per il suo orientamento sessuale. L’ex del Grande Fratello vip, già tronista, si trova al centro delle polemiche in tutto il web per le critiche che ha riscosso nel corso delle ultime settimane.

Infatti, alcuni spiegano che il suo intervento sessuale è poco chiaro. Diversi mesi fa, ha rifiutato una storia d’amore con Paola Caruso e subito si era insinuato il dubbio nel corso della trasmissione Pomeriggio Cinque. A questo punto, l’ex concorrente del Grande Fratello vip ha voluto spiegare quali sono i suoi orientamenti e lo ha fatto anche in maniera molto chiara e precisa.

Ivan Gonzalez spiega il suo punto di vista

In un post pubblicato sui social network, Ivan Gonzalez spiega che lui non è gay, ma è eterosessuale. Si dice non molto interessato a quello che la gente dice di lui piuttosto, ha anche voluto sottolineare che se anche fosse omosessuale non dovrebbe certamente vergognarsene.

Infatti, molti suoi amici sono gay e questa non è certo una questione in discussione. Paola Caruso invece secondo lui si è inventata queste cose soltanto perché ha rifiutato una storia d’amore con lei. Ha detto che non ha voluto trascorrere il tempo insieme alla donna perché non è il suo tipo e non certo perché ha altri orientamenti sessuali. Se anche fosse stato così l’avrebbe detto chiaramente.

La confessione della sua ex

Sul caso, è intervenuta anche l’ex fidanzata Sonia Pattarino che ha raccontato il suo punto di vista. Infatti, tramite l’influencer Deianira Marzano, ha specificato che nel corso della conversazione con la donna ci sono alcuni messaggi alquanto dubbi relativi all’ex concorrente del Grande Fratello vip. Ha detto che adesso lui sta vivendo una storia d’amore con una donna in Spagna che però è impegnata.

Secondo il racconto dell’influencer, avrebbe anche detto che Sonia era gelosa di lui e che questo modo di accusarlo di essere omosessuale è solo perché c’è della rabbia tra di loro. Intanto però queste suoi risposte non hanno convinto il pubblico, che continua ad avere dubbi sulla sua sessualità e sui suoi orientamenti.