Andrea Damante cerca una nuova casa ma senza Giulia De Lellis

Andrea Damante, come proseguirà la sua vita dopo la quarantena?

Andrea Damante, la sua quarantena è sicuramente da ricordare dato che l’ha trascorsa insieme alla sua fidanzata Giulia De Lellis. I due si erano lasciati l’anno scorso a causa dei tradimenti di Andrea, che Giulia aveva affermato di non volere perdonare.

Infatti lei aveva iniziato la storia d’amore con Andrea Iannone, arrivata la conclusione subito dopo, a causa di incomprensioni, forse di scarsi sentimenti da parte di entrambi. La ragazza ad ogni modo l’aveva seguito in Svizzera per poi rientrare in Italia e andare a vivere a casa dai suoi genitori. Lì è rimasta all’inizio della quarantena, per non affrontarla da sola lasciando i suoi affetti lontani da lei, genitori, sorella e nipoti.

A quanto pare nel corso delle settimane Qualcosa è cambiato perché Andrea è ritornato in Italia. Da lì in poi hanno postato foto in cui era evidente si trovassero nella stessa casa. Fino ad arrivare al momento in cui hanno deciso di rendere tutto ufficiale mostrandosi insieme mentre facevano degli esercizi. Ovviamente le critiche sono state tantissime, ma ai due interessa ben poco. Così adesso progettano quella che sarà la loro vita al termine della quarantena già a partire dalla giornata di domani.

Andrea Damante i suoi progetti potrebbero cambiare le cose

Andrea Damante dopo aver partecipato a Uomini e Donne è diventato uno dei tronisti più famosi soprattutto in altre nazioni, è ricercato sia come modello sia come dj. Ecco perché adesso ha tanti progetti prossimi che non si sa ancora che fine faranno, visto che il suo settore è quello che probabilmente rimarrà fermo per più tempo.

Adesso Andrea e Giulia vivono insieme a Roma, vicino alla famiglia di lei, ma ci si chiede cosa faranno? Andranno a vivere a Verona, la città di Andrea, rimarranno a Roma, la città dell’amore oppure Dove? Potrebbero anche decidere di separarsi anche se sembra essere difficile dopo tutto quello che hanno passato. Entrambi adesso sono molto più sciolti, si mostrano tranquillamente sui social, fanno dirette, condividono post, foto, video. Sono orgogliosi di essere riusciti a ricominciare la loro storia seriamente dimenticando tutto ciò che è stato.

Giulia si pente di alcuni gesti nei confronti di Andrea

Giulia è stata la più criticata, perché per diversi mesi non ha fatto altro che affermare che mai per qualunque motivo avrebbe dimenticato il male che il suo fidanzato le ha fatto, eppure sembra esserci riuscita.

Ha spiegato che si è addirittura pentita di ciò che ha fatto quando ha scoperto i più tradimenti di Andrea e ritornando indietro agirebbe con molta più responsabilità. Coraggiosa o forse innamoratissima.