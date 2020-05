Michelle Hunziker contro Giovanna Botteri “Non è bodyshaming”

Michelle Hunziker attaccata su tutti i fronti, Ecco cosa è successo

Michelle Hunziker attuale conduttrice di striscia la notizia, insieme a Gerry Scotti è stata presa di Mira ed attaccata non soltanto sui social a causa di un episodio poco carino e tanto spiacevole. Già da qualche settimana Striscia manda in onda un servizio in cui si mostra la giornalista Giovanna Botteri in onda da Pechino, vestita sempre alla stessa maniera. In più puntate è stata presa in giro per non essersi mai cambiata d’abito.

Ovviamente dopo la messa in onda del servizio Il video ha fatto il giro del mondo, quindi sui social la giornalista è stata presa in giro da chiunque. Episodio alquanto spiacevole, criticato più volte e rimproverato da tutti. Adesso a prendere posizione è stato il consigliere della Rai, Riccardo Laganà che non ha perso occasione per fare i complimenti alla giornalista.

Michelle Hunziker, la difesa nei confronti della giornalista da parte di Riccardo Laganà

Michelle Hunziker è sempre stata la voce che ha accompagnato i servizi ironici sulla giornalista. Ecco perché proprio lei è stata rimproverata da Riccardo Laganà. L’uomo parlando della Botteri ha affermato che Si tratta della migliore giornalista del settore. Bisognerebbe ringraziarla per raccontarci ciò che avviene nel mondo, rischiando ogni giorno nonostante la situazione unitaria che si complica sempre di più.

Ciò che fa più paura è che a prenderla in giro sia una donna come lei, una donna che da sempre dice di essere a favore delle donne, di andare in qualunque modo in loro difesa. In questo caso si può dire semplicemente che si sta prendendo di Mira una persona che potrebbe soffrire a causa del del body shaming che si fa nei suoi confronti.

Ecco come la Hunziker si è difesa e ha difeso Striscia

Michelle non ha perso tempo per rispondere difendersi E difendere il programma che conduce. Ha affermato che il loro servizio inizialmente era ironico e basta. Poi si è colta l’occasione per complimentarsi con lei per la piega che riesce a fare sui capelli, totalmente da sola. Se poi sui social, su internet il video è diventato un servizio di scherno loro possono farci ben poco.

Ovviamente pur essendoci dei complimenti nei confronti della Botteri e della sua acconciatura. Bisogna ricordarsi che Striscia la notizia è un programma satirico, quindi non si può fare a meno di fare la battutina per scherzare. Niente di più, non per questo però si può avvisare di può body shaming che è davvero tutt’altro.