Striscia la Notizia, il panico in studio

Striscia la Notizia, programma nato nel 1988 e creato da Antonio Ricci, continua ad andare in onda sulla rete ammiraglia di Mediaset: Canale 5. Nonostante i 22 anni di programmazione giornaliera, il Tg satirico non sembra risentire dell’età. Anzi, ad ogni puntata, un numero sempre crescente di persone lo seguono.

Molti i conduttori che, nell’arco di questi anni, si sono avvicendati alla conduzione. Da un mese circa i due protagonisti del telegiornale più irriverente della TV sono Gerry Scotti e Michelle Hunziker. In loro compagnia, come di consuetudine da un po di anni, c’è una cagnolina che aspetta di essere adottata. Il suo nome è Cookie.

Il grido d’allarme prima del fattaccio

Qualche giorno fa, come ogni sera, è andata in onda Striscia la Notizia. In questo periodo il format è stato modificato per poter essere a norma con le direttive del Governo italiano in fatto di emergenza Coronavirus. Come avrete notato, sia Gerry Scotti che Michelle Hunziker si attengono alla distanza sociale di un metro l’uno dall’altro.

Anche il pubblico è assente e questo rende Striscia la Notizia meno interattivo. Dopo i primi inviati e le loro inchieste su tutto ciò che riguarda il nostro paese, è stato il momento di chiamare con loro la cagnolina Cookie. A questo punto la piccola, scodinzolando si avvicina ai presentatori che la riempiono di complimenti. E’ stata però solo questione di attimi e Michelle Hunziker ha iniziato ad urlare dando l’allarme. Gerry scotti, sobbalzando sulla sedia, ha cercato di riparare al ‘fattaccio’.

Striscia la Notizia: una cagnolina indisciplinata

Il grido di Michelle Hunziker è dovuto alla piccola Cookie che, dopo essersi presa tutti i complimenti dei conduttori, ha deciso di mettersi in primo piano e fare pipì proprio vicino a loro. L’urlo ha spaventato Gerry Scotti che è subito intervenuto sdrammatizzando il tutto e portando le mani al cielo ha detto “L’ha fatta, l’ha fatta, oramai la gente scommette, la farà o non la farà…“. (Continua dopo il post)

Su Instagram, la pagina ufficiale del programma Striscia la Notizia ha messo questo post che immortala la fase concitata della vicenda scrive: “Nella speranza che la nostra dolcissima Cookie non si emozioni troppo anche stasera. Ci vediamo alle 20.35 su Canale 5″. Chissà se quello che si augurano potrà trasformarsi in realtà.