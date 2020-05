Gemma Galgani sta male per colpa di Tina Cipollari

In attesa di vederla nelle nuove puntate in studio di Uomini e Donne, Gemma Galgani ha rilasciato una lunga intervista al magazine Tv Mia. La storica dama torinese ha approfittato della situazione per accusare in pubblico la sua acerrima nemica, ovvero Tina Cipollari. Nonostante l’emergenza sanitaria in corso, la vamp frusinate non l’hai mollata, anzi l’ha criticato ancora di più per le scelte fatte nella versione social.

A quel punto la direttrice di sala del Teatro Colosseo di Torino ha sbottato così: “Anche in questa nuova edizione continua ad offendermi e a trattarmi male. Dice che nessuno mi vorrà…In una delle ultime puntate ha perfino indossato una mascherina con il mio volto: è tremenda. A causa sua piango e sto male”. In poche parole la donna ha fatto capire che la sua vita è diventata un inferno per colpa dell’opinionista.

Lo sfogo della dama torinese

Intervistata dal periodico Tv Mia, il giornalista ha chiesto a Gemma Galgani per quale ragione Tina Cipollari non ha stima nei suoi confronti. Senza giri di parole, la dama del parterre senior di Uomini e Donne ha asserito che loro due sono molto diverse. Poi ha affermato che le sue amiche le dicono che la vamp frusinate è invidiosa di lei.

“Comunque sia trovo i suoi attacchi gratuiti. Mi fa piangere, ci sto malissimo”, ha detto la piemontese. Poi il suo interlocutore le ha fatto presente che poche volte l’ex di Kikò Nalli ha preso le sue difese. La diretta interessata ha voluto replicare in questa maniera: “E’ come se volesse essere l’unica a potere prendermi di mira, senza permetterlo agli altri. Chissà: forse, forse, in fondo in fondo, è buona”.

Gemma Galgani nega di essersi rifatta

In questi ultimi anni Tina Cipollari ha sempre detto che la sua nemica Gemma Galgani sia ricorsa alla chirurgia estetica per farsi qualche ritocchino qua e là. Il giornalista del settimanale Tv Mia ha preso la palla al balzo per dirle se l’opinionista di Uomini e Donne dica la verità oppure no.

A quel punto la dama del Trono over, senza giri di parole ha asserito che non è vero nulla. “Io sono alta e per fortuna magra, e in faccia non ho mai fatto niente.Ho sistemato solo gli incisivi, ma per un problema ortodontico, tutto qui”, ha concluso l’ex fiamma del gabbiano toscano Giorgio Manetti.