La critica sul web a Nicole Mazzocato: ‘Il mondo non gira intorno a te’

La critica sul web

Nicole Mazzocato è una nota influencer e, come Giulia De Lellis, ha ottenuto la popolarità grazie al programma di Maria De Filippi. E’ stata la scelta di Fabio Colloricchio, con il quale ha vissuto 4 anni d’amore.

Purtroppo si sono detti addio per motivi del tutto sconosciuti, però lei è ricorsa alle vie legali per diffamazione. Non ha un rapporto civile nemmeno con Violeta Mangrinan, ovvero l’attuale compagna dell’uomo. Né l’una né l’altra evitano gli scontri social. Da poco, per esempio, Nicole è tornata all’attacco e Violeta non ha sorvolato sull’accaduto.

‘Sei solo un’egocentrica’

La critica sul web ha avuto inizio con un video di Tik Tok che Nicole ha realizzato per poi renderlo pubblico. In pratica ne ha fatto uno in cui ha come sottofondo la voce di una donna che si rivolge alla fidanzata dell’ex. Dice che ormai è acqua passata, in quanto ha eliminato dalla sua vita il marcio.

Ragion per cui non rappresenta assolutamente una minaccia per la nuova coppia. Molti credono che sia stata una frecciatina a Violeta, la quale non ha esitato a rispondere. Essendo nota per la sua indole polemica, ha oltrepassato il limite con parole pesanti. Le ha ricordato che il mondo non ruota intorno a lei, dunque dovrebbe abbandonare l’egocentrismo che la caratterizza. Per ora l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha replicato, però potrebbe farlo nelle prossime ore.

Le due ragazze non hanno mai avuto un buon rapporto per via di Fabio. L’ex tronista si è lasciato andare con Violeta a una notte di passione sull’isola e da allora stanno insieme. Nicole, invece, non solo è stata lasciata, ma ha anche sentito dire sul suo conto cose poco carine. Anche se attualmente è felice accanto a un altro, quando ha la possibilità si leva qualche sassolino dalla scarpa.

‘Hai bisogno di uno psicologo’

Violeta non sta facendo i conti solo con Nicole, ma anche con Adara Molinero. Le due si sono state invitate a una diretta della versione spagnola dell’Isola dei Famosi e hanno iniziato a discutere. Secondo Violeta avrebbe bisogno di un aiuto serio, dal momento che le sue relazioni non durano. In effetti ha tradito Gianmarco Onesitini flirtando con una serie di ragazzi. Lo scontro davanti alle telecamere ha divertito il pubblico del reality.