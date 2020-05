Francesco Chiofalo censura le foto su Instagram, ecco il reale motivo

Francesco censura le foto

Alcuni giovani partecipanti ai programmi ideati da Maria De Filippi e Raffaella Mennoia riscuotono un enorme successo sui social. Giulia De Lellis, per esempio, è il personaggio pubblico del momento da quando è tornata con Andrea Damante. Molti sono dalla parte di Andrea Iannone, ma a prescindere da ciò è molto seguita e amata.

Per quanto riguarda Amici ha fatto emergere soprattutto Javier Rojas, il talentuoso ballerino che ha avuto una relazione con la compagna di banco Talisa Ravagnani. Infine Temptation Island ha dato visibilità in particolar modo a Francesco Chiofalo, ex di Selvaggia Roma. Oltre a essere noto per la sua indole polemica, nelle ultime ore ha pubblicato delle foto censurando volontariamente una parte del suo corpo.

Ecco il motivo del suo gesto

Francesco censura le foto del giorno del suo compleanno. Quest’anno non ha potuto festeggiare in compagnia dei propri amici, così quest’ultimi hanno fatto delle dediche con vecchi scatti su Instagram. Francesco ha pubblicato il tutto sul suo profilo, ma ha censurato la sua bocca con un bollino nero.

Molti dei suoi follower non hanno capito cosa lo abbia spinto a fare una cosa simile. Di conseguenza non hanno esitato a chiederglielo in chat private. Non hanno avuto alcuna risposta, così sono intervenuti terzi che hanno dato una loro spiegazione. Secondo il loro parere non vorrebbe esibire le labbra, chiaramente rifatte, per evitare inutili commenti.

Non è la prima volta che potrebbe verificarsi una cosa del genere, dunque stavolta avrebbe agito in questo modo. Spesso è al centro del gossip per la sua relazione con Antonella Fioderlisi, la quale ha tradito l’anno scorso. Anche Selvaggia ha ricevuto la stesso trattamento, ragion per cui ha deciso di lasciarlo. L’altra, invece, l’ha perdonato ed ora tra loro è tornato il sereno.

‘Non sto bene, ho avuto una ricaduta’

In questi giorni Francesco sta facendo parlare di sé anche per la sua salute. In passato ha dovuto fare i conti con una grave malattia e, per fortuna, è riuscito a sconfiggerlo. Da qualche giorno ha riferito di avere febbre alta e poca tosse. Teme che possa aver contratto il coronavirus, dunque i fan sono molto preoccupati. Come se non bastasse è lontano dalla fidanzata e dalla famiglia. Non è un bel periodo, ma potrà contare sul caloroso affetto di tutti.