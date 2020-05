Domenica In, Pupo ricorda Fabrizio Frizzi: ” la vita non lo ha trattato bene”

Pupo e Mara Venier commossi per il ricordo di Fabrizio Frizzi

Pupo è sbarcato poche ore fa Domenica in. Il cantautore si è lasciato andare ad una lunga intervista con Mara Venier attraverso un collegamento via skipe. L’ex opinionista del Grande Fratello Vip, ha parlato dei suoi errori, dei suoi successi e degli inizi della propria carriera. Anni difficili, dove non c’erano grandi possibilità economiche ma che con grinta e determinazione lo hanno portato a diventare ciò che è oggi. Attualmente sta trascorrendo la quarantena a Ponticino, suo paese d’origine insieme alla moglie.

Pupo parlando degli anni buoi, ha rivissuto a Domenica In il periodo in cui il gioco d’azzardo lo ha rovinato. Con grande emozione, Enzo e Mara hanno rivissuto anche un piccolo siparietto che li ha portati indietro nel tempo, omaggiando il loro amico Fabrizio Frizzi.

Mara Venier intervista Pupo a Domenica In

Mara Venier ancora una volta, attraverso Domenica In, ha voluto omaggiare Fabrizio Frizzi ricordando quando nel 2000 lei e Pupo sono stati ospiti a I soliti Ignoti. Con una clip, la presentatrice veneta, ha condiviso un momento che l’ha portata indietro nel tempo e che ha reso felice anche Enzo Ghinazzi.

ll cantante di Ponticino ha parlato molto del suo collega scomparso nel 2018, ricordando quanto fosse buono d’animo e sempre disponibile verso gli altri. Un pregio che forse non l’ha aiutato tantissimo visto il trattamento che gli ha riservato la vita e non solo.

“Era un amico speciale. Mi ricordo un giorno eravamo a cena dal nostro amico, il regista Tuccio Forzano e parlammo del suo momento duro e difficile quando fu messo al confino su Rai3 e quanto soffriva di questa punizione. Abbiamo parlato tanto e mi ricordo che cercavo di incoraggiarlo come poi è accaduto, ma la vita non l’ha trattato bene”.

40 anni di su di noi

Pupo si è collegato con Mara Venier a Domenica In per festeggiare i 40 anni di “Su di noi”. L’ex opinionista del Grande Fratello Vip in questi giorni è tornato protagonista con un nuovo singolo dal titolo “Il rischio enorme di perdersi”. Un brano lanciato in piena emergenza sanitaria da Coronavirus e rispecchia proprio il momento che stiamo vivendo.