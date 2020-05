Alessandra è stata cacciata?

Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano. Dopo Amici 2020 era prevista la messa in onda di Amici All Stars, il talent con tutti gli ex allievi della scuola. Purtroppo a causa della pandemia, ha dovuto fare una serie di modifiche ai suoi programmi. Il suo intento è rispettare le norme imposte dal governo e intrattenere gli italiani in un momento della storia così delicato.

Per questo motivo ha proposto un nuovo format televisivo, ovvero Amici Speciali. Al momento non sono ancora stati ufficializzati i nomi dei professori che saranno presenti. Molti credono che non vedranno Alessandra Celentano dopo le loro liti avvenute di recente. Per questo motivo la De Filippi ha voluto fare chiarezza sulla faccenda.

‘Tutti quelli che se ne sono andati, non sono mai stati cacciati’

Alessandra è stata cacciata dalla De Filippi? La conduttrice ha confermato la sua presenza. Inoltre ha precisato che non c’è alcun rancore tra loro. Così facendo ha tolto ogni dubbio sul loro rapporto dopo le prediche fatte al serale. La prima si è verificata quando Javier Rojas non ha accettato la sconfitta contro Nicolai Gorodiski.

E’ uscito dallo studio con le lacrime, scatenando così la rabbia della maestra che ha definito incompetenti i membri della giuria. Maria l’ha messa a tacere per poi chiedere l’intervento di Eleonora Abbagnato.

Quest’ultima ha espresso un parere opposto a quello di Alessandra, la quale è rimasta ferma sulle sue convinzioni. Infine durante la finale non si è alzata come gli altri per applaudire Nicolai, dunque è stata chiamata maleducata. Nonostante tutto pare che questi episodi non abbiano compromesso in alcun modo la loro amicizia.

Ecco tutte le info del nuovo format

Anche se non è stata ufficializzata la data d’inizio, Amici Speciali andrà in onda a maggio e avrà quattro puntate. I concorrenti sono 12. Tra i cantati ci saranno Irama, Giordana Angi, Alberto Urso, The Kolors, Gaia Gozzi, Michele Bravi e Random.

Per quanto riguarda i ballerini vedremo esibirsi Javier, Andrea Muller, Gabriele Esposito, Umberto e Alessio Gaudino. Tra i giudici per ora è confermata solo Vanessa Incontrada, la quale ha sempre tifato per Nicolai. Anche stavolta assisteremo a delle discussioni con Alessandra? Per scoprirlo non ci resta che attendere.