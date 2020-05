Paola Perego, il brutto sgarro a Barbara D’Urso: il gesto velenoso verso Live

Il ritorno di Paola Perego in Rai

Qualche giorno fa è stato reso noto il ritorno in Rai di Paola Perego che condurrà un nuovo programma. Dopo una lunga pausa dal piccolo schermo, la professionista che ha lavorato sia a Mediaset che nella TV di Stato è entusiasta per questa nuova avventura professionale.

Al momento, però, non si conosce nessuna informazione sul format che le verrà affidato. Nel frattempo la moglie di Lucio Presta ha deciso di rispondere alle domande che che le anno posto i follower di Instagram. Quest’ultimi le hanno chiesto come procede la convalescenza per la frattura alla gamba, ma anche se tornerà con una nuova edizione de La Talpa.

Degli utenti, inoltre, le hanno domandato se per caso sarebbe disposta a partecipare come ospite a Live Non è la D’Urso. La replica della professionista è sembrata una vera e propria frecciata velenosa a Barbara D’Urso.

Paola Perego e la frecciatina a Barbara D’Urso

Nel pomeriggio di domenica, Paola Perego ha deciso di dedicare un po’ di tempo ai follower di Instagram rispondendo ad alcune loro domande. Un utente le ha chiesto se per caso nei suoi progetti futuri ci possa essere la speranza di condurre nuovamente La Talpa. Lei vorrebbe farlo ma difficilmente la tv di Stato lo produrrà visto che per realizzare il reality show ci vogliono molte risorse economiche.

Successivamente un seguace molto curioso ha domandato alla moglie di Lucio Presta se ha mai pensato di frequentare il salotto di Barbara D’Urso, ovvero il programma domenicale di Canale 5, Live Non è la D’Urso. La presentatrice non ha scritto nulla, ma ha postato solo una emoticon a forma di faccina che si mette la mano sul viso. In poche parole ha fatto intendere che non lo farà mai.

L’infortunio alla coscia: la conduttrice in convalescenza

Un paio di settimane fa Paola Perego è stata vittima di un incidente tra le mura domestiche. La nota conduttrice, infatti, si è lesionata un muscolo della coscia, precisamente il quadricipite.

Dopo essersi recata in ospedale, la moglie di Lucio Presta si era mostrata su Instagram postando uno scatto che la ritraeva con un paio di stampelle ortopediche. La convalescenza sta proseguendo bene anche se ci vuole ancora del tempo per guarire del tutto.