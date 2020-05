Lady Diana e i 4 tentati suicidi: un documentario Netflix svela i retroscena

Un documentario Netflix in uscita prossimamente svelerà alcuni retroscena della vita di Lady Diana. Ad esempio verranno raccontati i particolari dei suoi quattro tentati suicidi, nel programma intitolato “Being me: Diana”. Sebbene ci si aspetti una reazione non proprio positiva dalla famiglia Reale, soprattutto dagli eredi William ed Hanry, la piattaforma conferma l’uscita dello stesso.

Documentario su Lady Diana: polemiche all’orizzonte?

La piattaforma fa sapere che il documentario su Lady Diana ci sarà, e pare che non tema nemmeno i commenti e le polemiche che ne scaturiranno. A oltre 20 anni dalla morte della principessa triste, stavolta i segreti celati ed ora svelati riguarderanno gli svariati tentativi di suicidio messi in atto dall’ex moglie del Principe Carlo. Prima di morire in quel tragico incidente nel 1997, la Spencer aveva provato a togliersi la vita: ma come reagirà la Royal Family in vista di questo programma?

Il progetto “Being me: Diana”

Quasi sicuramente il documentario sarà suddiviso in quattro parti. Il programma sarà diverso dai tanti altri realizzati su Diana Spencer. Il contenuto verterà soprattutto sui vari tentativi di suicidio che Diana aveva provato a portare a termine durante la sua permanenza a palazzo. Questo a dimostrazione che la sua non fosse una vita felice. Verrà infatti messa a nudo tutta l’esistenza di Lady D. a partire da quell’infanzia difficile, per finire poi al matrimonio senza amore contratto con Carlo.

A realizzare il programma sarà la compagnia televisiva DSP e saranno mandati in onda filmati inediti e interviste rilasciate da Lady Diana. A queste, si aggiungeranno poi le testimonianze di persone che hanno frequentato la principessa, e che inevitabilmente hanno vissuto con lei quel tormentato matrimonio, e quei momenti bui che le facevano pensare di volersi togliere la vita.

La reazione di Harry: lascerà la collaborazione con Netflix?

Quello che ci si domanda, ovviamente, è quale sarà la reazione della Famiglia Reale, e soprattutto quale quella di Harry, che aveva messo in piedi una collaborazione cin Netflix. Scissosi ormai dalla Royal Family, il principino ha partecipato attivamente alla relizzazione di uno speciale sul 75° anniversario di Thomas The Tank Engine.

Sicuramente i tasti delicati che si intendono toccare potrebbero non fare piacere all’ex Duca di Sussex. Per cui in molti si chiedono se questo potrebbe compromettere il suo futuro e quello della moglie Meghan Markle, dal momento che ci sono in cantiere progetti futuri. Ancor prima della sua uscita quindi, il documentario sta già alzando un polverone di perplessità. Non a caso la famiglia di Diana, ha detto no ad apparire nel documentario o a dare informazioni intime sulla principessa.