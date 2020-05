Alberto Matano furioso con Michelle Hunziker: scoppia una polemica in televisione

Michelle Hunziker nella bufera mediatica

Nelle ultime ore Striscia la Notizia e di conseguenza i conduttori Michelle Hunziker e Gerry Scotti, sono finiti tutti al centro delle polemiche. In particolare la soubrette svizzera che, insieme all’avvocato Giulia Bongiorno anni fa hanno fondato Doppia Difesa, una onlus che si occupa di salvaguardare le donne che subiscono delle violenze tra le mura domestiche.

Nonostante questo, la moglie di Tomaso Trussardi si è prestata al gioco del padron del tg satirico Antonio Ricci, facendo un attacco mediatico nei confronti di una giornalista Rai. Per questo motivo è intervenuto anche Alberto Matano, conduttore de La vita in diretta prendendo le difese della collega e attaccando l’artista elvetica.

L’attacco di Alberto Matano

Da qualche settimana a questa parte, Striscia la Notizia ha attaccato e criticato pesantemente la corrispondente Rai da Pechino Giovanna Botteri. Il motivo? Il tg satirico l’ha presa in giro per il suo look. La trasmissione di Canale 5 capitanata da Michelle Hunziker e Gerry Scotti ha ridicolizzato l’aspetto fisico della nota giornalista. Alberto Matano non ci sta, offrendo la sua solidarietà attraverso il suo account Twitter.

Sul social network, il collega di Lorella Cuccarini ha scritto: “Ha raccontato negli anni pezzi di storia. Dal Kosovo all’Iraq, prima giornalista al mondo a documentare le bombe su Baghdad, poi gli Usa fino alla Cina e alla pandemia. Giornalista si, ma soprattutto una donna speciale, ironica, iconica, vera. E assai cool!“. La corrispondente della tv di Stato in Cina in tutto questo tempo era rimasta in silenzio, ma ora stanca degli attacchi gratuiti ha deciso di farlo grazie ad una lettera aperta contro il body shaming.

La replica di Michelle Hunziker

Non è tardata la replica di Michelle Hunziker. Infatti, sul portale della onlus Doppia Difesa si legge: “Sensibilizza l’opinione pubblica e aiuta le vittime di discriminazioni, abusi e violenze a dire basta“.

Inoltre, attraverso i sui seguitissimi canali social, la conduttrice di Striscia la Notizia ha replicato affermando che l’idea che il servizio fosse un attacco verso la giornalista Giovanna Botteri è una notizia falsa e che, in realtà, era a suo favore.