Pupo ospite a Domenica In e intervistato da Chi

Uno dei protagonisti della quarta edizione del Grande Fratello Vip è stato Pupo che, insieme alla modella Wanda Nara ha svolto il ruolo di opinionista. Nella puntata di Domenica In in onda il 3 maggio, Enzo Ghinazzi è stato ospite via Skype di Mara Venier.

Il cantante ha affrontato diverse tematiche, ma non ha mai menzionato l’esperienza lavorativa fatta a Canale 5. Nel nuovo numero di Chi, magazine diretto da Alfonso Signorini, è contenuta una lunga intervista al professionista toscano, parlando del suo lavoro ma soprattutto facendo una confessione scioccante.

Enzo Ghinazzi parla di reality show

Intervistato dal periodico Chi, Enzo Ghinazzi ha rivelato che in questi ultimi anni gli hanno offerto di far parte a diversi reality show: “Me li hanno offerti tutti. Dal GF alla Fattoria, da Music Farm all’Isola dei famosi, da Ballando con le Stelle a Ora o Mai più”. Successivamente il noto cantante toscano ha affermato che per lui un artista che si chiude dentro una casa sminuisce le proprie peculiarità.

Sempre nella stessa intervista per il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Pupo ha asserito che il mondo dello spettacolo ha aperto le porte a tutti. Stando alle sue parole, oggi lo Showbusiness ti chiede di essere bravo a rappresentare il volto della società ‘usa e getta’ in cui viviamo. “Farò il concorrente solo se non avrò da mangiare per i miei figli”, ha concluso l’artista fiorentino.

Pupo e la tragica esperienza vissuta 30 anni fa

Nel corso della lunga intervista per il settimanale di gossip Chi, Enzo Ghinazzi, in arte Pupo ha confessato qualcosa di inedito. Una sua tragica esperienza accaduta nel lontano1989. Parlando col giornalista del magazine diretto da Alfonso Signorini, il noto conduttore fiorentino ha detto che dopo una forte perdita al Casinò di Venezia, pensò di ammazzarsi.

L’artista era fermo in autostrada davanti ad un viadotto al fianco alla sua Jaguar e voleva buttarsi giù, ma passò accanto un camion talmente veloce che lo fece sobbalzare. Una volta svegliato cambio idea.