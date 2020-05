Uomini e Donne, anticipazioni di oggi 4 maggio 2020: Giovanna e Carlo I protagonisti? [FOTO]

Ritorna Uomini e Donne in studio

Dopo il mezzo flop con la versione inedita di Uomini e Donne, oggi pomeriggio alle 14:45 su Canale 5 torna il dating show di Maria De Filippi ma stavolta dallo studio 6 del centro Elios di Roma. Al momento abbiamo diversi punti interrogativi sull’appuntamento che vedremo più tardi.

Infatti sembra tutto top secret, ovvero non si sa se la redazione del programma Mediaset e Queen Mary abbiano deciso di riprendere con gli episodi registrati a febbraio e mai trasmessi. Oppure con le registrazioni inedite fatte ulteriormente. Da alcuni giorni su Canale 5 gira a rotazione il promo in cui si vedono diversi protagonisti sia del Trono classico che quello over. Lo stesso condiviso sui profili Facebook, Twitter e Instagram della trasmissione e anche su Witty Tv.

Possibile Trono classico con Giovanna e Carlo

Gli spoiler che sono stati diffusi su internet ci ci rivelano che nel nuovo appuntamento in onda oggi pomeriggio, lunedì 4 maggio 2020, in studio saranno presenti con molta probabilità solamente due tronisti. Stiamo parlando di Giovanna Abate che nelle ultime due settimane ha accettato l’esperimento social insieme a Gemma Galgani, e l’altro tronista Carlo Pietropoli. La scelta degli autori del dating show di Maria De Filippi è dovuta al distanziamento che deve esserci tra le poltrone di tronisti e corteggiatori.

Inoltre, c’è da sottolineare che la Abate e Pietropoli sono più avanti con il loro trono rispetto agli altri due tronisti ovvero Sara e Daniele Dal Moro. Poi in settimana vedremo anche il parterre senior dove la dama torinese avrà la possibilità di conoscere gli spasimanti con cui ha chattato nelle ultime settimane.

I Trono di Sara e Daniele rinviati a settembre?

Ora i telespettatori di Uomini e Donne si chiedono se i tronisti Sara e Daniele continueranno con il loro percorso all’interno del dating show oppure saranno rimandati direttamente a settembre 2020. C’è da fire che, nonostante da oggi parte la Fase 2 sono ancora molti i punti interrogativi.

Infatti al momento possono partecipare solamente protagonisti che arrivano dal Lazio per via dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Tuttavia i fan del programma di Canale 5 sono felici di rivederla nel suo format originario. Ecco il il post spoiler: