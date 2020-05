Uomini e Donne, è crisi tra Angela Nasti e Kevin Bonifazi. Ecco l’indizio

Crisi tra Angela e Kevin

Da lunedì 4 maggio andrà in onda il vecchio format di Uomini e Donne, ma con nuove regole. Maria De Filippi, per rispettare le regole imposte dal governo a causa della pandemia, accoglierà nello studio solo i partecipanti. Secondo fonti attendibili questa scelta sarebbe dipesa dai scarsi risultati ottenuti dalle puntate del corteggiamento virtuale.

Pare che solo Giovanna Abate e Carlo Pietropoli continueranno il loro percorso. I telespettatori sperano che possano trovare l’anima gemella. Purtroppo non è stato il caso di Angela Nasti. Dopo una settimana l’ex tronista ha detto addio ad Alessio Campoli per stare con Kevin Bonifazi. Ora sembra che le cose non stiano andando bene.

La risposta netta di Angela

La crisi tra Angela e Kevin pare esserci da un paio di settimane. Gli utenti social più attenti hanno notato che non pubblicano più foto insieme. Inoltre non si scambiano i like e non si fanno romantiche dediche. Una fan della giovane ha chiesto esplicitamente se sono ancora una coppia, ma la risposta non è stata credibile.

Un semplice sì non ha convinto nessuno. I due si sono fidanzati subito dopo il percorso del trono. Angela ha scelto Alessio, però non ha esitato a fare le valige e partire con la sorella Chiara. Hanno trascorso una settimana a Ibiza e molti sostengono di averla vista con Kevin. Sono state pubblicate delle foto che hanno confermato il tutto, avvenuto alle spalle dell’ex corteggiatore.

Durante un’intervista con Raffaella Mennoia ha dichiarato di aver avuto un colpo di fulmine. E’ giovane, dunque è giusto che si lascia andare all’amore senza alcun problema. Adesso non è chiaro se sia tornata single. Probabilmente ha risposto in modo secco perché stufa di dare sempre spiegazioni.

Angela ha violato la quarantena?

Prima dei sospetti su un ipotetico addio, Angela è stata accusata di aver raggiunto Kevin a Rieti. Ha sempre dichiarato di trovarsi a Napoli, però nelle Instagram Stories della sorella non è apparsa ultimamente. Non era presente nemmeno nelle foto in famiglia del giorno di Pasqua. Un dettaglio che non è sfuggito ai più attenti, dato che le due sono molto affiatate. Se così fosse, non avrebbe rispettato le regole. Come sempre le Nasti riescono sempre a stare al centro dell’attenzione.