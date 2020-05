“Hai rotto lo zoom del telefono”: Justine Mattera in intimo, le trasparenze mostrano tutto [FOTO]

Justine Mattera può uscire a fare sport

Finalmente l’attesa è terminata, dallo scorso lunedì 4 maggio 2020 ha preso il via la Fase 2. Continueranno ad esserci delle restrizioni e si potrà uscire di casa solo per comprovati motivi. Rispetto a prima, però, si può andare a trovare parenti, fidanzati e congiunti che vivono anche in altri comuni, ma non fuori Regione. Justine Mattera aspettava da tempo la possibilità di uscire per praticare dello sport individuale.

Nel frattempo la soubrette americana ha trascorso la lunga quarantena insieme al marito e ai loro due figli. Oltre ad occuparsi di loro è della casa, l’ex moglie di Paolo Limiti ha continuato a condividere degli scatti seducenti su Instagram. Iniziative che infiammano il web e che vengono sempre premiate con likes e commenti positivi.

La soubrette americana in intimo su Instagram

Qualche ora fa la bella Justine Mattera ha voluto informare i suoi 400 mila follower di Instagram che lei rimane ancora a casa, ma per poco. Infatti la soubrette statunitense si riferiva alla fine della quarantena prevista per il 3 maggio e l’inizio della Fase 2 per il giorno successivo. La 49enne lo ha voluto annunciare in modo davvero particolare.

Infatti la modella ha condiviso un nuovo scatto realizzato nella zona giorno del suo appartamento milanese. Alle sue spalle c’è un’ampia libreria piena zeppa di volumi e lei è posizionata su una poltrona a piedi scalzi. La showgirl è in biancheria intima e il suo sguardo è a favore della fotocamera. Ma l’attenzione dei seguaci si è indirizzata sugli slip della donna. (Continua dopo il post)

La reazione dei seguaci allo scatti di Justine Mattera

Gran parte dei follower di Justine Mattera, oltre 400 mila su IG, hanno notato che gli slip della 49enne sono trasparenti. Quindi in tanti hanno scritto sotto il post di aver utilizzato lo zoom del proprio smartphone per capire se si intravedesse qualcosa nella parte intima.

L’ennesima iniziativa social dell’ex moglie di Paolo Limiti ha avuto la giusta ricompensa. Infatti sotto la foto sono apparsi centinaia di complimenti e migliaia di mi piace.