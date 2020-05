Gigi D’Alessio spiazza Francesca Fialdini: “Sono stato tradito…”

Gigi D’Alessio ospite a Da noi…A ruota libera

Nella nuova puntata di Da noi…A ruota libera, Francesca Fialdini ha voluto parlare della Fase 2. Tra le varie autorizzazioni concesse dal Governo c’è la possibilità di ricongiungersi con i fidanzati parenti e congiunti. Per l’occasione l’ex padrona di casa ha avuto come ospite Gigi D’Alessio, un artista che nella sua lunga carriera ha fatto innamorare diverse persone.

In collegamento via Skype dalla sua villa romana, il cantautore napoletano alla conduttrice toscana ha detto: “Io voglio bene a tutti e ho sempre parlato a cuore aperto. Il problema è che mi aspettavo lo stesso dagli altri, per questo spesso sono stato tradito”.

Gigi D’Alessio parla di sentimenti con Francesca Fialdini

Sette giorni fa, nel programma domenicale di Rai Uno, Da noi… A ruota libera un ospite di Francesca Fialdini aveva detto che causa pandemia da Coronavirus c’è molta preoccupazione. Mentre questa domenica, in collegamento via Skype, Gigi D’Alessio ha riferito che preferisce concentrarsi sui sentimenti positivi. Poi alla padrona di casa ha parlato dei suoi affetti, ad esempio di quello reciproco col compianto cantautore bolognese Lucio Dalla che è venuto a mancare un po’ di anni fa.

Il professionista partenopeo ha detto: “E’ stato un mio amico fraterno. Quando mio fratello stava per morire, io avevo preso un impegno per un concerto con Lucio alle Tremiti. Andai lo stesso, per poi subito tornare al capezzale”. E chi conosceva Dalla sa perfettamente che il cantante ricambiò questo tipo di favori, come ad esempio dei regali preziosi fatti a Luciano Pavarotti e a Diego Armando Maradona.

Gigi D’Alessio parla del Presidente della Campania

Nell’appuntamento di Da noi…A ruota libera di domenica 3 maggio 2020, la padrona di casa Francesca Fialdini non ha voluto parlare solamente di sentimenti, quindi d’amore.

Al suo ospite Gigi D’Alessio ha domandato anche un suo parere sui vari discorsi che il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca fa con un linguaggio molto colorito. A quel punto il cantautore napoletano ha replicato così: “Mi fa tanto sorridere, ma nell’ironia dice cose giuste. A Napoli si dice: “Pazziann’ pazziann’ dic’ ‘a verità”.