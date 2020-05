Il Paradiso delle signore replica 5 maggio: Angela incontra un uomo misterioso

Continuano ad andare in onda le repliche della quarta stagione del Paradiso delle signore e martedì 5 maggio assisteremo al matrimonio di Marta e Vittorio. La coppia, finalmente, potrà coronare il loro sogno d’amore ma, durante il ricevimento, non mancheranno alcuni colpi di scena ed avvenimenti inattesi.

Nicoletta deciderà di non prendere parte all’evento, in quanto troppo preoccupata di incontrare Riccardo faccia a faccia. Ad ogni modo, la fanciulla si troverà ad affrontare una situazione molto difficile a causa di un malore della piccola Margherita. A rendere il clima ancora più fitto ci penserà Angela, la quale farà un incontro con un uomo misterioso.

Spoiler 5 maggio: colpi di scena al matrimonio di Marta e Vittorio

La puntata di martedì 5 maggio del Paradiso delle signore sarà incentrata sull’evento più atteso del momento, le nozze tra Vittorio e Marta. Durante il ricevimento, però, accadranno una serie di avvenimenti interessanti, tra cui un ballo a sorpresa tra Gabriella e Cosimo. Quest’ultimo, infatti, approfitterà di un momento di distrazione di Salvatore per chiedere alla fanciulla di andare a ballare, la ragazza accetterà lasciando il suo compagno esterrefatto.

Tutte le Veneri, nel frattempo, si scateneranno durante il momento delle danze e trascorreranno una piacevolissima giornata. L’unica che ha deciso di non prenderà parte all’evento è Nicoletta. La ragazza, infatti, non voleva incontrare Riccardo, pertanto, ha preferito rimanere a casa. Dopo poco tempo, però, verrà spiazzata da una notizia inaspettata. La piccola Margherita. Infatti, avrà un malore.

L’incontro misterioso di Angela al Paradiso delle signore

Colta da un momento di disperazione, Nicoletta telefonerà al Circolo per chiedere aiuto e la telefonata verrà presa da Angela. La Barbieri, infatti, ha ottenuto un nuovo lavoro come cameriera all’interno della struttura. Ad ogni modo, le anticipazioni della puntata del 5 maggio del Paradiso delle signore rivelano che la chiamata verrà intercettata da Riccardo. Il giovane rimarrà spiazzato e in men che non si dica si fionderà dalla fanciulla per offrirle tutto il suo aiuto.

Un uomo misteioso, nel frattempo, raggiungerà Angela al di fuori del posto in cui lavora. I due s’incontreranno e parleranno con fare molto sospetto. Marta, nel frattempo, diventerà la signora Conti e i due saranno molto felici di incominciare questo nuovo cammino insieme.