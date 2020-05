“Vergognati, è inquietante”: Francesco Totti umiliato per il regalo di compleanno fatto a Ilary Blasi [FOTO]

Ilary Blasi compie gli anni, Totti le fa un regalo

Qualche giorno fa Ilary Blasi ha compiuto gli anni. Per l’occasione il marito Francesco Totti l’ha voluta sorprendere facendole un meraviglioso regalo. In pratica l’ex attaccante della Roma le ha portato a casa ben dodici scatole contenenti delle rose rosse.

E se la conduttrice Mediaset ha apprezzato il gesto romantico, a molti follower de Er Pupone non è piaciuta per niente la dedica che lo stesso ha fatto alla sua dolce metà. Parole che hanno creato dello sdegno, e forse si sono spinti oltre con le offese. Ma cosa ha scritto di così eclatante?

Indignazione per una dedica alla moglie

In occasione del suo 39 esimo compleanno festeggiato lo scorso 28 aprile, in piena quarantena, il marito Francesco Totti è stato in grado di trovare delle rose rosse e addirittura gliene ha fatto recapitare ben 12 scatole. Messe una accanto all’altra componevano una scritta perché al suo interno c’era una lettera blu. Alla fine si leggeva “Tu sei mia”. Ma la dedica dell’ex Capitano della Roma ha fatto storcere il naso a molti utenti web che li seguono sui social network.

Per quale ragione? “Tu sei roba mia? Anche no. Le donne non sono possesso degli uomini”; “Questa dedica è inquietante”, hanno scritto alcuni follower sotto la foto condivisa su Instagram. E se il diretto interessato è rimasto in silenzio, ci hanno pensato i suoi veri seguaci che lo hanno difeso così: “È una frase tipicamente romana, che è stata detta al primo appuntamento. Informatevi bene prima di criticare”. (Continua dopo la foto)

Francesco e Ilary erano in crisi per un gatto senza pelo

Continuando a parlare di Francesco Totti e Ilary Blasi, qualche giorno fa l’ex attaccante della Roma ha confidato che era in procinto di lasciarsi con sua moglie. Il motivo? La disputa è nata per un gatto senza pelo che ora fa parte della loro famiglia e si chiama Donna Paola.

Lo sportivo, impressionato dalla caratteristica del felino non lo voleva assolutamente in casa, mentre l’ex conduttrice del Grande Fratello Vip ha insistito. Alla fine ha vinto quest’ultima, anche se l’ex Capitano giallorosso non ha svelato ai follower come lo ha convinto la sua dolce metà.