La preoccupazione di Jovanotti

Nelle ultime settimane Lorenzo Cherubini, n arte Jovanotti, sia sui social ma anche in televisione ha espresso la sua grande preoccupazione per quello che sta accadendo in Italia. Ovviamente il cantante ha parlato del Coronavirus e le conseguenze che tale pandemia ha portato al nostro Paese. Oltre ai contagi e alla morte di quasi 30 mila persone, l’artista ha paura del futuro di molti musicisti e di conseguenza per chi lavora per loro.

Infatti i concerti e cose simili saranno vietati per tutto l’anno, o almeno fino a quando non verrà trovato il vaccino per il Covid-19. Nel frattempo Jovanotti è molto attivo su Instagram e nelle ultime ore ha postato un lungo messaggio di cordoglio. Il professionista è stato colpito da un grave lutto, ovvero la morte di Tony Allen.

E’ venuto a mancare il Re dell’afrobeat, Tony Allen

Specialmente nell’ultimo periodo, causa quarantena, Lorenzo Cherubini è stato particolarmente attivo su Instagram. Il cantante, infatti, oltre a postare diversi contenuti ha realizzato delle dirette con suoi colleghi ed amici. Uno su tutti lo showman siciliano Rosario Fiorello. Il professionista romano tiene sempre aggiornati tutti coloro che lo seguono sul social network, dando loro sia le belle che le cattive notizie.

E a proposito di informazioni tristi, qualche ora fa l’ex rapper ha condiviso un lungo messaggio commovente insieme ad uno scatto che lo ritrae assieme al compianto Tony Allen. Quest’ultimo è venuto a mancare di recente all’età di 79 anni. Ricordiamo che l’artista era considerato il Re dell’afrobeat.

Il messaggio commovente di Lorenzo Cherubini

Nella foto postata su Instagram si vede Jovanotti accanto a Tony Allen, entrambi seduti su un divano con i cappellino in testa e le mani in aria. A corredo dello scatto Lorenzo Cherubini ha scritto una lunga e straziante didascalia, sintomo che i due erano legati da una lunga e profonda amicizia.

“Ciao maestro #tonyallen genio del ritmo! ci ha lasciato #tonyallen uno dei musicisti più importanti di sempre”, inizia così il messaggio del professionista romano nei confronti del collega che non c’è più. Ovviamente le parole di Jovanotti hanno commosso moltissimo i suoi follower, infatti si sono precipitati sotto la foto per lasciare un mi piace e fargli le più sentite condoglianze. Ecco il post in questione: