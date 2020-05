“Ho ricevuto l’ennesima delusione”: Gigi D’Alessio, gelo su Anna Tatangelo, frecciatina velenosa?

Gigi D’Alessio ospite a Da noi…A ruota libera

Un periodo particolarmente per Gigi D’Alessio. Infatti, dopo la separazione da Anna Tatangelo il cantautore napoletano è preoccupato per il destino dei musicisti. Infatti la pandemia da Covid-19 ha costretto il Governo a chiudere tutte le attività e se nella Fase 2 c’è spazio per gran parte dei lavorati, non si sa nulla sulla categoria dello spettacolo.

Nonostante tutto il professionista partenopeo non si è abbattuto, continuando a parlare di musica e di amore. Di recente lo ha fatto a Da noi…A ruota libera, il programma domenicale di Rai Uno condotto da Francesca Fialdini. In collegamento dalla sua casa romana, Gigi non si è tornato indietro parlando dei suoi problemi sentimentali, ma non ha mai menzionato la sua ex.

La separazione dei due artisti

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo hanno formato una coppia per ben 15 anni. I loro fan erano convinti che i due potessero stare insieme per sempre, visto che dieci anni fa hanno messo al mondo il figlio Andrea. Da qualche mese i due cantanti sono separati ma, stando a dei rumors, il professionista napoletano sarebbe disposto a riconquistarla.

Nel talk di Francesca Fialdini l’uomo ha provato a non menzionare la sua ex senza, però, riuscirci del tutto. Anche se non l’ha nominata, molti telespettatori di Da noi…A ruota libera hanno letto una frecciatina velenosa nei confronti dell’artista di Sora.

Gigi D’Alessio non menziona la Tatangelo ma le lancia una frecciatina?

Dopo aver ricevuto dei complimenti da parte di Francesca Fialdini, Gigi D’Alessio ha replicato con un filo di malinconia. Infatti il cantautore napoletano ha detto che la sua vita non è tutta rose e fiori, rivelando di aver ricevuto numerose delusioni.

Dalla sua villa di Roma, il partenopeo ha detto: “Spesso son stato tradito proprio da questo: ero convinto che il mio interlocutore parlasse senza retro pensieri e, invece, dopo mi sono ritrovato a ricevere l’ennesima delusione”. Per caso tali parole sono riferite ad Anna Tatangelo? In tanti sono convinti che si tratta di una frecciata nei suoi confronti.