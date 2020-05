Amici Speciali, il ballerino Valentin non sarà presente. Ecco il motivo

Valentin non sarà presente

Valentin Alexandru Dumitru è senza dubbio uno dei ballerini più noti della scuola di Amici di Maria De Filippi. Fin dall’inizio ha dato del filo da torcere a tutti, compresi i professori di danza e la conduttrice. Ha abbandonato la sua avventura televisiva durante la terza puntata del serale perché stufo delle dinamiche che si stavano creando.

La De Filippi gli ha fatto una predica molto forte prima di farlo andare via e ciò ha scatenato il gossip. Infatti i telespettatori credono che per questo motivo non farà parte del cast di Amici Speciali. I ballerini che vedremo nelle 4 puntate saranno Javier Rojas, Andrea Muller, Gabriele Esposito, Alessio e Umberto Gaudino. In realtà potrebbe esserci un’altra giustificazione alla sua assenza.

‘Tutto ciò che è scritto per essere mio sarà mio’

Valentin non sarà presente al nuovo format televisivo proposto dalla De Filippi, il cui intento è intrattenere gli italiani in questo periodo storico delicato. Il fatto che non sia presente il talentuoso giovane potrebbe dipendere dal suo flirt con Francesca Tocca. Sembra che la vicenda sentimentale non sia stata di gradimento perché ha messo in secondo piano la vera essenza del reality.

Una volta spente le telecamere i due sono usciti allo scoperto, confermando i pettegolezzi. Valentin ha fatto il primo passo raccontando come sono andate realmente le cose. Ha rivelato che Francesca era in crisi da parecchio col marito Raimondo Todaro, dunque si sono avvicinati. Tuttavia ha voluto indietreggiare per il suo bene. Ad oggi sembra che sia tornato il sereno secondo il parere degli utenti social più attenti.

La professionista segue ancora il profilo Instagram di Valentin e lascia ancora dei like sia ai suoi scatti che ai post. Inoltre li mette anche ai commenti dei vari follower, dimostrando così di interessarsi a quello che gli viene scritto. I più ottimisti sono convinti che a breve si mostreranno in pubblico mano nella mano.

‘L’uno è nella mente dell’altro’

Francesca non si è mai esposta sui social, eccetto quella volta in cui ha invitato tutti a tacere sulla sua vita privata. Non è stato facile gestire la situazione, anche perché ha voluto tutelare la figlia nata dal matrimonio con Todaro. Quest’ultimo si è rassegnato all’idea di averla persa, in quanto non si espone su ciò che legge sul web. Se alcuni lo sostengono, altri fanno il tifo per Valentin e Francesca. Credono che siano destinati a stare insieme, ragion per cui gli augurano il meglio.