Barbara D’Urso manda in onda conversazioni private di Nina Moric, lei sbotta: “Di pessimo gusto” (VIDEO)

Ieri, domenica 3 maggio, è andata in onda una nuova puntata di Live, non è la D’Urso. Nella seconda parte della trasmissione, dopo aver ampiamente parlato dell’emergenza sanitaria, Barbara D’Urso ha intervistato Nina Moric.

La modella ha deciso di presenziare in studio per rispondere alle dichiarazioni fatte dal suo ex Luigi Favoloso in occasione della precedente puntata. La donna, però, è apparsa alquanto ostile nei confronti della conduttrice, cosa che ha generato un po’ di caos.

Nina Moric non gradisce la scelta di Barbara D’Urso

Durante la diretta di ieri del programma domenicale, Barbara D’Urso e Nina Moric hanno avuto qualche piccolo screzio. Tutto è cominciato nel momento in cui la conduttrice ha mandato in onda il contenuto di alcune conversazioni intercorse tra la modella e il suo ex Luigi Favoloso. In tali conversazioni, la donna è apparsa parecchio provata, piangeva ed accusava il suo ex di averle abusato violenze sia fisiche sia psicologiche.

Lui, dal canto suo, si è difeso smentendo le sue affermazioni. Subito dopo la visione di tale filmato, però, l’ospite in studio ha sbottato contro la presentatrice dicendo di non essere stata lei a portare il contenuto di quella telefonata. In seguito, la situazione è degenerata quando la D’Urso ha proposto al pubblico anche una telefonata tra Corona e la croata. Lì la donna si è sfogata dicendo di avere paura del suo ex e Fabrizio l’ha rassicurata dicendo che avrebbe risolto lui la cosa. (Clicca qui per il video)

Lo sfogo della modella su Instagram

Anche in questo caso, però, Nina Moric ha accusato Barbara D’Urso di aver divulgato delle conversazioni non mandate da lei. Lady Cologno, allora, ha detto che qualcuno deve pur aver fornito questi contenuti alla produzione, altrimenti la questione non si spiega. Alla fine si è giunti alla conclusione che potrebbe essersi trattato di Corona stesso.

Ad ogni modo, in molti hanno ritenuto la versione della Moric parecchio lacunosa, pertanto, la donna è stta accusata sui social. A quel punto lei ha voluto mandare un messaggio a tutti attraverso delle IG Stories. La modella ha chiesto a chi la segue il motivo di tanto odio. A suo avviso, infatti, la verità prima o poi verrà a galla e a quel punto nessuno potrà più dirle nulla. Tutte le persone che fino ad ora l’hanno accusata, le chiederanno scusa.