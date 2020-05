Gli impegni professionali di Rudy Zerbi

Terminato l’impegno ad Amici e in attesa della versione Speciali del talent show di maria De Filippi, Rudy Zerbi si sta dedicando alla radio, dove conduce un programma e i social network. Il discografico, infatti, è molto attivo su Instagram postando attimi di vita quotidiana ma anche del suo lavoro.

Nelle ultime settimane, rimanendo a casa per via della quarantena, il professore di canto ha realizzato alcune dirette. In una di essere l’uomo si è fatto sfuggire una chicca sui prossimi allievi di Amici 20. Ma nelle ultime ore il figlio di Davide Mengacci ha dato un lieto evento, rivelando che in famiglia è arrivato un nuovo componente. Di chi si tratta?

Il professore di Amici ha un lieto annuncio su IG

Chi segue Rudy Zerbi sa perfettamente che è un amante degli animali. Attraverso il suo seguitissimo account Instagram, il professore di canto di Amici ha scritto il seguente annuncio: “La famiglia si allarga! È arrivato KitCat, un trovatello che abbiamo adottato e che ha fatto subito amicizia con Leo e Paco”.

Per l’ennesima volta il discografico ha dato dimostrazione ai follower di essere una persona molto sensibile e con un grande cuore. Il professionista, infatti, ha deciso di prendersi cura di un pelosetto che era stato abbandonato in strada in preda al randagismo. Un gesto che copre tutte le sue uscite poco felici che in questi ultimi mesi abbiamo visto sia a Tu si que vales che nel talent show di Maria De Filippi. (Continua dopo il post)

Rudy Zerbi pronto per Amici Speciali

Da anni Rudy Zerbi è uno stretto collaboratore di Maria De Filippi. Infatti oltre a lavorare con lei ad Amici, da tempo è il giudice prima di Italia’s Got Talent e successivamente a Tu si que vales. Inoltre di recente lo abbiamo visto lavorare anche nel dating show Uomini e Donne.

Tra qualche settimana il discografico tornerà sul piccolo schermo facendo parte della giuria di Amici Speciali. Si tratta di quattro prime serata nelle quali molti ex protagonisti di danza e ballo, ma anche artisti esterni, si scontreranno e il ricavato verrà donato alla Protezione Civile. Nel frattempo Zeri si gode l’arrivo del micetto KitCat.