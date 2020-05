Barbara D’Urso irriconoscibile senza trucco, i fan sbottano: “Ma che hai fatto alla faccia?” [FOTO]

Barbara D’Urso nel mirino degli haters

Nonostante il Paese si sia fermato per l’emergenza Coronavirus, Barbara D’Urso ha continuato a lavorare in televisione. Una scelta che è stata criticata da molti utenti web che non si sono risparmiati a esprimere un giudizio negativo nei confronti della conduttrice napoletana.

Di recente Lady Cologno ha dovuto fare i conti anche con le parole al veleno di Yari Carrisi, il figlio di Al Bano e Romina Power, spiazzando non solo la diretta interessata ma anche tutti gli italiani. Nelle ultime ore la professionista Mediaset ha postato un nuovo scatto su Instagram suscitando la curiosità dei seguaci.

Le critiche nei confronti di Carmelita

Barbara D’Urso divide l’opinione pubblica: alcuni apprezzano il suo lavoro mentre in tanti la criticano non solo per il suo modo di condurre ma anche i format in sé. Settimane fa, dopo che Lady Cologno ha recitato L’Eterno Riposo in diretta a Live Non è la D’Urso, il popolo del web ha detto basta aprendo una petizione online per farla fuori dal piccolo schermo. Sono state raccolte quasi mezzo milione di firme, tuttavia non è accaduto nulla.

Nonostante questi attacchi, Carmelita non si è mai demoralizzata, anzi è apparsa più forte di prima facendosi scivolare tutto addosso. In poche parole Barbarella nel bene e nel male ci ha messo sempre la faccia dimostrando anche di essere una grande lavoratrice.

Barbara D’Urso si mostra senza trucco

Chi la segue in tutti i suoi programmi, sa perfettamente che Barbara D’Urso appare sempre perfetta sia nel modo di vestire che nel look. Ovviamente gran parte del merito va al trucco che nell’ultimo periodo si è dovuta adeguare col fai da te. Di recente, però, la professionista Mediaset ha postato uno scatto su Instagram mostrandosi ai follower in versione acqua e sapone.

Carmelita appare completamente differente rispetto a quando va in onda sul piccolo schermo. Infatti in molti hanno fatto fatica a riconoscerla e naturalmente i seguaci non si sono risparmiati a farglielo notare. In tanti le hanno scritto cosa ha fatto al viso, sottolineando che è piena di rughe e macchie. Come reagirà Lady Cologno alle critiche? Ecco il post in questione: