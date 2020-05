Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo hanno infranto la quarantena? Lei spiega: “Mi hanno fermato” (FOTO)

In questi giorni Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi sono finiti al centro della bufera in quanto sono stati accusati di aver infranto la quarantena. All’interno di alcune IG Stories dei due protagonisti, infatti, le location apparse sullo sfondo sembravano essere diverse da quelle solite.

Lui, infatti, vive a Roma, mentre lei a Salerno con i genitori. Ad ogni modo, dai filmati pubblicati sui social, i due sembravano essersi spostati. Per tale ragione, anche l’influencer Deianira Marzano ha sollevato un polverone colmo di accuse contro la coppia. Dopo un po’ di tempo, quindi, è arrivato il chiarimento da parte della fanciulla.

Il chiarimento di Antonella Fiordelisi

Un po’ di ore fa, sul profilo di Antonella Fiordelisi sono apparse delle Instagram Stories nelle quali la ragazza ha fatto chiarezza sugli ultimi rumors che riguardano lei e Francesco Chiofalo. La protagonista ha esordito dicendo che in questi giorni ha ricevuto numerose domande da parte di persone che le hanno chiesto per quale ragione non si trovasse più a Salerno. In un primo momento, lei non aveva risposto prendendo sotto gamba la questione.

In seguito, però, il chiarimento è stato doveroso. La fanciulla, infatti, ha detto che è vero che non si trova più a Salerno, dato che si è spostata per questioni lavorative. A partire da oggi, lunedì 4 maggio, molte attività lavorative sono ricominciate e tra queste anche alcune che vedono coinvolta la ragazza. Per tale ragione, la fanciulla ci ha tenuto a chiarire di essersi mossa con una giustificazione più che valida, ma non è tutto.

Francesco Chiofalo resta in silenzio

Antonella Fiordelisi ha messo a tacere tutti quelli che hanno criticato sia lei sia Francesco Chiofalo dicendo di essere stata anche fermata dalla polizia. In tale occasione, la modella ha mostrato la sua autocertificazione e le forze dell’ordine hanno preso visione anche del contratto di lavoro a cui è vincolata. Per tale motivo non ha infranto assolutamente nessuna legge.

Se da parte di Antonella c’è stato questo chiarimento, però, lo stesso non può dirsi per Francesco. Il personal trainer, infatti, non si è affatto espresso sulla questione lasciando i suoi follower ancora incerti circa le sue reali motivazioni che potrebbero averlo spinto a spostarsi.