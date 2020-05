Licia Nunez smaschera Antonella Elia: ‘Le provocavo degli scompensi’

Licia smaschera Antonella

Nonostante il Grande Fratello Vip sia terminato da poche settimane, i concorrenti stanno facendo ancora parlare di sé. Sossio Aruta ha detto di non aver vinto perché non ha tanti follower su Instagram, dunque Paola Di Benedetto è stata agevolata. Quest’ultima ha replicato dicendo che ognuno gioca le proprie carte, in quanto la sua teoria non è attendibile.

In effetti i vincitori delle edizioni precedenti non sono noti sul web, eppure hanno intascato il montepremi. Nel frattempo anche Lizia Nunez ha deciso di togliersi dei sassolini dalla scarpa, soprattutto con Antonella Elia e Pago. Ha colto l’occasione con l’invito al programma radiofonico Non Succederà Più, condotto da Giada Di Miceli.

‘Quando stavamo a letto diceva che la turbavo’

Licia smaschera Antonella durante l’intervista radiofonica. Ha voluto sottolineare di essere contenta del percorso fatto nella casa più spiata d’Italia. Anche se non è arrivata in finale, è stato pur sempre un enorme successo. Ha superato una serie di nomination, ragion per cui non smetterà mai di ringraziare i telespettatori.

Per quanto riguarda Antonella, con lei ha condiviso il letto le prime settimane. Senza giri di parole l’ha definita una persona cattiva che sa nascondersi dietro un sorriso palesemente falso. Probabilmente il rancore che ha sempre esternato Antonella potrebbe dipendere da un rifiuto ricevuto sotto le coperte. Non a caso Licia è andata sul pesante, rivelando che la compagna d’avventura non era serena quando dormivano insieme.

Tende a istigare l’interlocutore colpendolo nei suoi punti vulnerabili, proprio come ha fatto con Paolo Ciavarro. Quest’ultimo, in un momento di sconforto, non ha esitato ad abbracciarla. Dopo averle dato il voto per mandarla in nomination, la donna gli ha rinfacciato il gesto. L’ha definito un incoerente, dunque non si sono più rivolti la parola. Come reagirà alle esternazioni di Licia?

‘Più che maschilista, l’ho trovato fuori luogo per le sue esternazioni’

Licia ha legato molto con Teresanna Pugliese e Serena Enardu, la quale è stata influenzata dal fidanzato Pago. Il cantautore non ha mai visto di buon occhio Licia per la sua relazione con Barbara Eboli. Un simile maschilismo non può essere tollerato nel 2020, di conseguenza non sono mai riusciti ad avere un rapporto civile. Per Licia è inconcepibile che debba sentirsi in torto per amare una persona del suo stesso sesso. Probabilmente sarà lui la causa della fine dell’amicizia con Serena.