Vasco Rossi ha un figlio bellissimo: il 29enne Luca conquista il web [FOTO]

I tre figli di Vasco Rossi

Senza ombra di dubbio Vasco Rossi rappresenta il rock italiano in tutto il mondo. Nella sua lunga carriera il professionista ha collaborato con artisti internazionali e ha un seguito di milioni di fan. Il cantante di Zocca può contare anche della presenza della sua famiglia e in particolare dei figli, visto che ne ha tre. Il più piccolo, ovvero il terzogenito Luca è una 29enne ed è l’unico che ha avuto dalla compagna Laura Schmidt.

I due formano una coppia da oltre 30 anni, ovvero dal 1987. Il ragazzo che è molto affascinante, ha anche due fratelli più grandi avuto dal rocker nel 1986: Davide e Lorenzo. Il ragazzo è venuto al mondo da una storia d’amore complicata tra Vasco e Gabri, una giovane fiamma del cantautore. Quest’ultimo lo ha riconosciuto solamente nel 2003 dopo aver effettuato degli esami per il DNA.

Chi è Luca Schmidt Rossi?

A differenza di Vasco Rossi, il terzogenito non ha seguito le sue orme facendo della musica. Tuttavia il 29enne ha deciso di far parte del mondo artistico. Luca Schmidt, infatti, è un disegnatore che si è fatto conoscere qualche tempo fa.

Alla tenera età di 16 anni il giovane ha dato vita a ‘Piernitro’, il pupazzo protagonista di un videoclip che accompagna il singolo scritto e cantato dal genitore ‘Basta poco’. Inoltre c’è da sottolineare che il ragazzo ha un suo fascino e ovviamente sta spopolando sui vari social network. (Continua dopo la foto)

Le parole di Vasco per il terzogenito Luca

Subito dopo il 29enne ha fatto altre collaborazioni col genitore, realizzando alcune grafiche per i suoi CD. Luca Schmidt Rossi, inoltre, ha scritto pure il testo della celebre canzone ‘L’Ape Regina’, che fa parte del disco ‘Sono innocente’, realizzato nel 2014. Il rocker è molto legato ai suoi tre figli.

A rivelarlo era stato lui stessi nel corso di una lunga intervista a Oggi, il magazine diretto da Umberto Brindani. In quell’occasione il grande Vasco disse: “L’energia di Vasco sono Luca, Lorenzo e Davide. Sono la ragione vera per essere in questa splendida valle di lacrime”.