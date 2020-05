Francesca De Andrè, dura replica a Gennaro Lillio: ‘Certe persone dovrebbero avere più dignità’

Dopo le dichiarazioni di Gennaro Lillio a Pomeriggio Cinque, Francesca De Andrè ha replicato molto duramente al suo ex fidanzato. Ecco che cosa è successo

GF 16: le parole di Gennaro Lillio

Sicuramente ricorderete la coppia formata da Francesca De Andrè e Gennaro Lillio. Si sono conosciuti al Grande Fratello 16 condotto da Barbara D’Urso e, anche se lei era impegnata con Giorgio Tambellini, lui l’ha corteggiata. Dopo le prove del tradimento di Giorgio, Francesca ha deciso di lasciarsi andare tra le braccia di Gennaro ed è iniziata la loro storia d’amore.

Tuttavia, al di fuori del programma, dopo un iniziale affiatamento contro tutti, tra loro ci sono stati dei problemi. Gennaro ha accusato Francesca di aggressioni, anche se lei ha voluto parlare di lui con dolcezza, senza accuse o rabbia per poi tornare con Giorgio.

Recentemente, visto l’interesse delle persone per la loro storia, qualcuno ha fatto qualche domanda a Gennaro ma lui ha risposto seccamente che non tornerebbe mai con persone del suo passato. Questa frase è stata ripresa poi a Pomeriggio Cinque e ne è nato un dibattito.

La replica di Francesca De Andrè

In studio con Barbara D’Urso Gennaro ha ribadito la sua posizione, ma Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha trovato davvero di poco gusto quelle affermazioni. Secondo lui non bisogna denigrare relazioni passate in quel modo.

Francesca De Andrè, evidentemente coinvolta dalle dichiarazioni di Gennaro, ha deciso di replicare affidando ad una Instagram Story un lungo messaggio. L’ex gieffina ha scritto che “qualcuno” non ce la fa a non parlare di lei, non in modo carino, ma sempre con rabbia e rancore. Forse solo così può apparire ancora nei salotti di gossip. Ma “certe persone dovrebbero avere più dignità, identità e personalità piuttosto di attaccarsi sempre all’ombra delle persone che sono state al loro fianco”. Queste le parole di Francesca, che poi ha continuato ribadendo il fatto che lei non ha mai parlato male di lui, ma è andata avanti senza rancore.

Non solo, ha poi confermato che il suo amore ritrovato con Giorgio Tambellini ora è molto sereno, appagante e presto usciranno delle foto della loro quarantena d’amore. Lei è cambiata perché ha al suo fianco un uomo che sta facendo di tutto per lei, quindi ha invitato chi rode per questa situazione a farsi una nuova vita. Che cosa ne pensate?