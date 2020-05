Lo sfogo di Marco Carta: ‘Maria De Filippi non mi è stata vicino’

Lo sfogo di Marco

Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate dagli italiani. A partire da lunedì 4 maggio tornerà con il vecchio format di Uomini e Donne, dato che il corteggiamento virtuale si è rivelato un fiasco. La data d’inizio di Amici Speciali non è stata ancora ufficializzata, ma la messa in onda sarà imminente.

Il talent show ha permesso a tanti giovani talentuosi di scalare la vetta del successo. Emma Marrone, per esempio, ha festeggiato ultimamente i 10 anni di carriera con i propri fan. Gaia Gozzi, la vincitrice dell’ultima edizione, organizzerà un tour musicale quando la pandemia sarà solo un lontano ricordo. Marco Carta, invece, non ha avuto la stessa fortuna e attualmente è al centro del gossip per una critica fatta dal settimanale Di Più Tv.

‘Non ho rilasciato nessuna dichiarazione, infatti l’intervista è falsa’

Lo sfogo di Marco è dovuto dal fatto che i giornali dicono delle assurdità per fare notizia. Purtroppo il cantante ha perso la nonna, una persona alla quale era molto legato. Non ha ancora superato il dolore, dunque sta vivendo nel peggiore dei modi la quarantena. Purtroppo sta facendo i conti con un giornalista che ha scritto un articolo del tutto inventato.

E’ comparso in prima pagina sulla rivista con Maria De Filippi. Si tratta di un fotomontaggio che il diretto interessato non ha gradito, così ha manifestato il suo disappunto. Non ha rilasciato nessuna intervista e detesta che si sfrutti il delicato momento per avere un riscontro con i lettori. Non avendo rilasciato delle dichiarazioni, non ha potuto dire se la conduttrice gli è stata accanto nel periodo del lutto.

Attualmente vuole starsene per conto proprio, in quanto non ha nemmeno accettato l’invito a Live- Non è la D’Urso. Secondo il suo parere, è ingiusto fare leva sul dolore altrui. Per fortuna ha dalla sua parte tante persone che lo sostengono.

‘Sempre a fianco ad un amore unico’

Marco sta affrontando una situazione difficile, ma può contare sul suo fidanzato. Si tratta di Sirio Filippo Campedelli, un giovane del quale si sa ben poco. Il vincitore di una vecchia edizione di Amici ha sempre tenuto lontano dal gossip la vita privata. Convivono da tre anni, vorrebbero convolare a nozze e avere un figlio. Da quando hanno una storia, hanno pubblicato poche foto. Ciò dimostra che vogliono stare lontano dai pettegolezzi.