Ascolti tv 3 maggio: Barbara D’Urso recupera con Live, ma vince L’Allieva. Mara Venier vola nel pomeriggio

Chi avrà vinto tra Canale 5 e Rai Uno?

Gli ascolti tv di ieri sera, domenica 3 maggio sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso con Barbara D’Urso.

Mentre su Rai Uno veniva trasmesso in replica il terzo appuntamento de L’amica geniale con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Nel pomeriggio con Domenica In di Mara Venier. Mentre il preserale con Avanti un altro e L’Eredità. Per conoscere tutti i dati Auditel vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Gli ascolti tv della prima serata di domenica 3 maggio 2020

Su Rai Uno la fiction in replica L’Allieva 2 ha conquistato 3.976.000 spettatori pari al 14.3% di share. Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.389.000 spettatori pari al 12.2% di share. Rai Due Che Tempo Che Fa ha catturato l’attenzione di 2.616.000 spettatori (9.1%). Italia 1 Vi Presento i Nostri ha intrattenuto 1.744.000 spettatori con il 6.2% di share. Su Rai Tre il ritorno di Un Giorno in Pretura ha raccolto davanti al video 1.303.000 spettatori pari ad uno share del 4.7%.

Rete 4 Ladyhawke è stato visto da 1.042.000 spettatori con il 4.1% di share. La7 Non è L’Arena ha interessato 1.756.000 spettatori con il 6%, dalle 20.35 alle 21.55, e 1.699.000 spettatori con l’8.8% dalle 21.59 all’1.07. Tv8 I Delitti del BarLume è stato seguito da 552.000 spettatori con l’1.9% di share. Sul Nove Little Big Italy segna 477.000 spettatori (1.7%), nel primo episodio, e 360.000 spettatori (1.8%), nel secondo episodio.

Gli ascolti dell’access prime time di domenica 3 maggio 2020

Su Rai Uno Soliti Ignoti ha raccolto 5.436.000 spettatori con il 18.8%. Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 4.092.000 spettatori con il 14.1%. Italia 1 CSI ha totalizzato 1.231.000 spettatori (4.3%).

Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 1.220.000 spettatori con il 4.4%, nella prima parte, e 1.244.000 spettatori con il 4.3%, nella seconda parte. Su Rai Tre Indovina Chi Viene a Cena ha interessato 1.736.000 spettatori pari al 6.1% di share. Tv8 4 Ristoranti segna 621.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Little Big Italy segna 326.000 spettatori con l’1.2%.

Ascolti preserale

Su Rai Uno la replica de L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.987.000 spettatori (15.6%) mentre L’Eredità ha ottenuto di 4.229.000 spettatori (18.6%). Invece su Canale 5 la replica di Avanti il Primo segna 2.457.000 spettatori (13.1%) mentre Avanti un Altro! raccoglie 3.860.000 spettatori (17.5%).