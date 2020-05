Silvia Toffanin da oggi ha due ‘nemiche’: scontro social ai danni di Verissimo [VIDEO]

Verissimo: gli attacchi di Pamela Prati e Heather Parisi

Una settimana molto movimentata per Verissimo e la sua storica conduttrice Silvia Toffanin. Da qualche settimana, causa emergenza sanitaria da Cvoid-19, Canale 5 è costretta a mandare in onda Le Storie, ovvero una serie di interviste realizzate nelle ultime edizioni del rotocalco. Inoltre Mediaset aggiunge delle clip inedite di personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo e dello sport.

Dopo l’attacco social tra Pamela Prati e gli autori del contenitore del sabato pomeriggio, ora è il turno di Heather Parisi. Ricordiamo che quest’ultima abita da anni nella lontanissima Hong Kong. Per l’occasione l’ex ballerina ha realizzato un video che inviato alla redazione dello storico format dove la stessa parla del Coronavirus che ha colpito la Cina. Ma a quanto pare alla rivale di Lorella Cuccarini non è piaciuta l’iniziativa degli autori di Verissimo. Il motivo?

Gli scontri ai danni del programma di Silvia Toffanin

Nella puntata in replica di Verissimo in onda sabato 2 maggio 2020, gli autori hanno trasmesso solo una parte della clip inviata da Heather Parisi. In poche parole in fase di montaggio hanno deciso di fare un netto taglio. Iniziativa che ha fatto arrabbiare moltissimo l’ex ballerina che vive con la sua famiglia ad Hong Kong.

Per questo motivo, dopo aver visto l’appuntamento di un paio di giorni fa, la donna ha voluto attaccare il format attraverso un filmato postato sul suo account Instagram. Quindi, dopo il duro scontro di Pamela Prati che ha praticamente fatto saltare la scaletta delle Storie di Verissimo, ora anche la Parisi si è tolta qualche sassolino dalle scarpe.

Lo sfogo social di Heather Parisi

Attraverso il suo profilo IG, Heather Parisi ha condiviso una clip che ha una durata di circa tre minuti. La soubrette ha intitolato il contenuto con la seguente didascalia: “La versione originale”. Con un filo di polemica nei confronti di Silvia Toffanin e in particolare Verissimo, la rivale di Lorella Cuccarini si è voluta sfogare.

Ecco le sue frasi iniziali: “Questa è la versione integrale del mio video a Verissimo del 2 Maggio 2020. Avrei preferito che fosse trasmesso nella sua versione originale vista la delicatezza degli argomenti trattati”. Un lungo messaggio accompagnato dalla clip in cui si vede la donna parlare dell’emergenza sanitaria in Cina. ecco il video in questione: