Grande paura per Giulio Raselli, Giulia D’Urso si sfoga: “Hai pensato di morire…” (FOTO)

La notte appena trascorsa è stata caratterizzata da una grande paura per Giulio Raselli e Giulia D’Urso. Quest’ultima, infatti, attraverso alcune IG Stories ha spiegato cosa sia successo ed ha detto che il suo compagno ha avuto un brutto malore.

Tale situazione ha spinto i due a trascorrere una notte completamente in bianco. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata costretta a recarsi in farmacia per comprare alcuni medicinali al fidanzato. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

La paura di Giulio Raselli nella notte

Alcune ore fa, sul profilo Instagram di Giulia D’Urso sono apparse delle Storie in cui la fanciulla ha raccontato la grande paura provata da Giulio Raselli. In questi giorni il ragazzo non è stato molto bene. Prima ha avuto dei forti mal di testa, poi un senso di spossatezza e, considerando il periodo nel quale ci troviamo, lo spavento è stato sicuramente amplificato. Ad ogni modo, la scorsa notte, Giulio ha cominciato a non riuscire a deglutire a causa di un fortissimo dolore alle tonsille.

Dopo un po’ si è scoperto che il ragazzo avesse una pesantissima infiammazione alla gola che lo ha spinto a non dormire affatto. La sua compagna, naturalmente, lo ha assistito e gli è stata accanto per tutto il tempo. Solo a notte fonda i due sono riusciti a riposarsi un po’, ma il tutto è durato davvero poco. Verso le ore 8 del mattino, infatti, la D’Urso è dovuta andare in farmacia per comprare dei medicinali.

L’ex tronista rassicura i fan

Una volta passata la paura, Giulio Raselli si è mostrato in video ed ha raccontato cosa gli fosse successo. L’ex tronista ha spiegato di essersi spaventato davvero moltissimo per quanto accaduto e la sua fidanzata lo ha preso un po’ in giro. Nel caso specifico, Giulia gli ha chiesto quante volte avesse pensato di morire da buon ipocondriaco quale è. Il ragazzo ha risposto di aver pensato più volte di essere quasi sul punto di non farcela.

Ovviamente, la situazione è stata gettata sullo scherzo dato che le condizioni di salute per protagonista sono sembrate decisamente migliorate. Lui stesso, infatti, un po’ di ore fa ha pubblicato dei video in cui ha voluto rassicurare tutti i fan dicendo di sentirsi parecchio meglio.