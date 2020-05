Uomini e Donne, ecco il tronista più amato dai telespettatori

Il tronista più amato

Uomini e Donne è il programma più amato dai telespettatori. Il merito è di coloro che partecipano per trovare l’anima gemella. Da lunedì 4 maggio andranno in onda le puntate del vecchio format, ma con delle novità. Non saranno presenti nello studio Gianni Sperti e Tina Cipollari per evitare ogni tipo di assembramento.

Non si faranno le sterne e non si dedicheranno dei minuti al ballo. Secondo voci di corridoio pare che Carlo Pietropoli e Giovanna Abate porteranno avanti il loro percorso. Su Daniele Dal Moro e Sara Shaimi per ora non si sa nulla. Gli utenti social, come sempre, esprimono un loro parere sul web facendo delle statistiche di gradimento. Molti hanno fatto il nome di un tronista presente in una precedente edizione.

Dal trono a una convivenza

Il tronista più amato è Lorenzo Riccardi. Quest’ultimo si è presentato con la rosa rossa per la prima volta come corteggiatore di Ludovica Valli. Purtroppo è stato subito eliminato perché lei non vedeva di buon occhio la sua amicizia con una ragazza molto affascinante. Dopo un paio di anni ha deciso di rimettersi in gioco per Sara Affi Fella.

Nemmeno stavolta è riuscito nel suo intento, poiché è stato messo da parte per Luigi Mastroianni. La frequentazione è durata poche settimane, così la De Filippi ha proposto a entrambi di sedersi sul trono. Con il tempo non solo sono diventati amici, ma hanno anche trovato l’amore. Luigi ha scelto Irene Capuano, con la quale si è lasciato da mesi, mentre l’altro è rimasto folgorato da Claudia Dionigi.

Prima del suo arrivo, il pubblico dava per scontato che la fortunata sarebbe stata Giulia Cavaglia. Tutto è improvvisamente cambiato e ad oggi la coppia convive a Roma. I follower si divertono guardando le Instagram Stories che pubblicano ogni giorno. Del resto Lorenzo con la sua simpatia ha dato un tocco di vitalità alle registrazioni.

‘Tutti i miei amici ci hanno provato con me’

Spesso l’ironia di Lorenzo non è apprezzata. Qualche settimana fa ha chiesto su Instagram ai fan di dirgli cose private, così un’utente social ha rivelato di essere molto corteggiata. A quel punto lui l’ha definita una poco di buono. La blogger Deianira Marzano si è lamentata sia delle sue parole che del silenzio della fidanzata. Davanti a una simile accusa, i due hanno deciso di non replicare.