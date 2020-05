The Flash: scene da modificare o rifare completamente, ecco perchè

La produzione delle serie tv sta attraversando un periodo molto delicato. Ecco che cosa sta succedendo a The Flash

The Flash: scene da modificare o da rifare completamente

Dall’America giungono buone notizie per tutti gli amanti delle serie tv, ovvero Warner Bros sta pensando a come riprendere in tempi brevi la produzione di alcuni show dell’universo DC. Questo coinvolge, quindi, anche The Flash, giunto alla sesta stagione con protagonista Grant Gustin nel ruolo del velocista scarlatto.

Ebbene, i presidenti della compagnia Susan Rovner e Brett Paul in un’intervista a Variety hanno svelato che la produzione potrebbe ricominciare tra qualche tempo ma con le dovute precazioni. Vale a dire tutto quello che ci sentiamo ripetere ormai da mesi che in un’espressione sola è “distanziamento sociale”. Dunque, anche gli attori non potranno interagire tra di loro come facevano prima.

Rovner e Paul hanno svelato che per questo motivo alcune scene sono da modificare, mentre altre andranno completamente riscritte, soprattutto quelle che prevedono il combattimento corpo a corpo, ma anche i faccia a faccia e i contatti fisici, come nelle scene d’amore. Insomma per molti addetti ai lavori questa sarà una dura prova da affrontare.

Grant Gustin: le ultime novità

Il protagonista della serie è Grant Gustin che interpreta Barry Allen, ovvero Flash, da sei anni con grande successo e affetto da parte del pubblico. L’attore ha recentemente rivelato che non sa ancora nulla sulla ripartenza dello show. Già la sesta stagione si è conclusa prima, all’episodio 19, e per quanto riguarda la settima è ancora tutto in sospeso.

Non solo, ma Grant ha confessato che da contratto la settima è anche l’ultima per lui. Tuttavia, i fan dello show possono rimanere tranquilli. Infatti, i colloqui per l’ottava e la nona stagione erano iniziati, ma sospesi a causa del Coronavirus. Questo, però, è positivo perché significa che la serie ha buone probabilità di andare avanti ancora per qualche anno e di certo non può accadere senza il protagonista.

Grant, però, ha anche svelato alcune sue insicurezze. Ad esempio, lui non avrebbe mai pensato di ottenere la parte del protagonista. Infatti, è una persona tremendamente insicura e per questo non voleva nemmeno presentarsi ai provini. Nel corso degli anni non è stato immune da critiche, soprattutto per il suo aspetto fisico, ma sono molte di più le persone che hanno imparato ad apprezzarlo e che non riescono più a vedere nessun altro in quel ruolo.