Andrea Montovoli, dubbi sulla fidanzata segreta: “Ormai è un anno che abbiamo scelto…”

Andrea Montovoli e l’esperienza al GF Vip 4

Uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip 4 è stato Andrea Montovoli che, dopo alcune settimane ha deciso di abbadonare la casa di Cinecittà. Di recente l’attore ha realizzato una diretta su Instagram insieme a Chi Magazine. Per via dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus è impossibile spostarsi, tranne per ragioni importanti.

Per questo motivo i giornali di gossip e non solo si sono adattati a le moderne tecnologie per intervistare i personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo. Il ragazzo ha affrontato varie tematiche, parlando a lungo anche della sua fidanzata. Quest’ultima ha rubato il cuore dell’artista anche se non sappiamo il suo nome e nemmeno altre informazioni.

L’attore si confessa a Chi Magazine

Attraverso una dirette Instagram insieme all’account di Chi Magazine, Andrea Montovoli ha parlato a lungo della sua ragazza. In tutto questo tempo l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 non ha mai voluto svelare l’identità della persona che ama, sebbene la loro relazione sentimentale va avanti da diverso tempo.

Essendo un personaggio noto, mostrare la propria fidanzata alla stampa vorrebbe dire addio alla privacy. Infatti paparazzi e giornalisti farebbero di tutto per avere una foto o realizzare un articolo su di loro. A tal proposito l’ex gieffino ha confessato che questa lunga quarantena l’ha trascorsa con lei.

Andrea Montovoli e la sua fidanzata misteriosa

Parlando col giornalista di Chi, attraverso una diretta IG Andrea Montovoli ha confidato: “Sto passando la quarantena con lei. Ce l’ho qua, quindi sono stracontento, è una nota positiva in questo periodo. Ci frequentavamo già, con il Covid la convivenza è forzata, ma in maniera positiva. Sono molto contento”. Poi l’ex gieffino ha asserito che ormai tra una cosa e l’altra è trascorso un anno da quando si sono messi insieme.

Poi ha detto che è una scelta loro di tenere nascosta l’identità della fidanzata. “Noi personaggi pubblici proviamo a tenere nascosto quel poco di vita privata”, ha concluso l’attore. Inoltre quest’ultimo ha rivelato che la compagna è un vero tesoro e che lei fa di tutto per per viziarlo.