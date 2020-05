Alberto Castagna scomparso a 59 anni nel marzo 2005, le parole di Costanzo quando..

A Live Non è la D’Urso il ricordo di Alberto Castagna a distanza di quindici anni dalla scomparsa, le immagini del conduttore di Stranamore sono commoventi

A distanza di quindici anni dalla sua scomparsa il ricordo di Alberto Castagna è ancora vivo. A Live Non è la D’Urso scorrono le immagini del conduttore di Stranamore, immagini commoventi che ripercorrono le tappe della sua carriera. Nel servizio scorrono le immagini delle coppie di Stranamore, la vita privata del giornalista ed il legame profondo con Maurizio Costanzo.

Quando era rientrato nella trasmissione dopo il primo infarto il conduttore aveva detto che voleva riabbracciare tutti uno per uno, ma si sarebbe messo a piangere. Nella puntata di Barbara è stata presente anche Emanuela Folliero, che ha lavorato a stretto contatto con il conduttore. Era presente anche l’ex fidanzata Francesca Rettondini, anche lei emozionata al ricordo del suo ex.

Alberto Castagna conduttore del famoso programma Stranamore

Durante il ricordo dedicato all’anniversario del conduttore sono passate anche le immagini del funerale, strazianti e intense, e dell’annuncio dato in tv da Paolo Bonolis. Il conduttore stava conducendo il Festival di Sanremo 2005 ed aveva annunciato la scomparsa del collega durante la diretta. Il ricordo dedicato ad Alberto Castagna a Live non è la D’Urso si è chiuso con le parole “ciao Alberto” che la conduttrice ha pronunciato.

Barbara D’Urso durante la puntata ha parlato di Alberto Castagna, di come la sua fama è cresciuta soprattutto con Stranamore, il format lanciato sulle reti Mediaset nel 1994. Il programma ebbe un successo di pubblico straordinario e si occupava di raccogliere gli appelli d’amore che gli innamorati dedicavano al partner. Il destinatario era libero di raccogliere il messaggio e presentarsi alla puntata per riappacificarsi con la sua metà.

Castagna e la sua carriera

A distinguere il programma era la canzone dei Beatles, All you need is love, e il camper griffato che andava in giro per le città a consegnare i messaggi video. Sono state ben 14 le edizioni di Stranamore, ma oggi il format sembra aver preso posto nel programma C’è Posta per Te di Maria De Filippi.

Castagna è stato conduttore anche del programma Cuori e denari e Casa Castagna e ha anche vinto un Telegatto come personaggio maschile dell’anno. In quel periodo lavorava in Rai dove era alla conduzione de I Fatti Vostri. Il conduttore aveva lavorato in precedenza a Il Piccolo di Trieste e al Settimanale. Poi ha fatto anche il cronista e inviato speciale per il TG2 e condotto Mattina 2.