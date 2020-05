Aida Yespica dopo il silenzio social riappare con lui (FOTO)

Aida Yespica, Chi è il ragazzo della foto?

Aida Yespica è scomparsa per un lungo periodo dai social, i suoi follower si sono chiesti cosa potesse essere successo, ma da parte sua, dei suoi amici, dei familiari non è arrivata alcuna notizia in merito.

Sembrerebbe è la showgirl abbia voluto vivere qualche settimana della sua quarantena nella più totale solitudine, tralasciando tutto ciò che c’è di superficiale, godendosi la sua famiglia a pieno, niente di drammatico, niente di strano. Anzi forse i molti personaggi famosi avrebbero dovuto prendere esempio da lei e dalla sua decisione.

Adesso è ricomparsa, ha postato una foto in cui si vede insieme ad un uomo al quale fa gli auguri. A fargli gli auguri non è soltanto lei, ma anche la sua amica Cecilia Capriotti che sembrerebbe conoscerlo anche bene. A questo punto ci si chiede chi possa essere, dato che Cecilia lo conosce, probabilmente l’uomo ha un ruolo nella vita di Aida.

Aida Yespica bella come sempre, riceve tanti complimenti oltre che tante domande

Aida Yespica ha ricevuto tanti complimenti da parte di follower che la trovano più bella di prima. Forse durante questo periodo di pausa ha avuto modo di dedicarsi di più a se stessa. Molti le chiedono invece spiegazioni in merito al testo che accompagna la foto.

Sul post fa gli auguri a quello che sembrerebbe essere qualcosa di più di un semplice amico, dicendogli di non preoccuparsi perché avrebbero recuperato il tempo perso e festeggiato come si deve il suo compleanno non appena possibile. Conclude il post di auguri scrivendo ti amo, niente di particolare perché nella sua lingua ti amo vuol dire anche ti voglio bene.

La relazione lesbo di qualche anno fa suscita curiosità

Coloro che chiedono cosa possa essere successo e chi fosse l’uomo in Questione vogliono anche sapere qualcosa di più circa l’ultimo racconto fatto dalla diretta interessata. Prima della scomparsa dai social la donna aveva rivelato di essersi innamorata di una persona del suo stesso sesso, in passato. È una donna dello spettacolo, un amore folle che oggi non vorrebbe riprovare. Adesso ha un figlio, molte più responsabilità e sa di doversi mettere la testa a posto. Adesso sta bene e vuole andare avanti dimenticando tutto.

Quella donna le ha fatto letteralmente perdere la testa, non può rivelare Di chi si tratta perché fa parte del mondo dello spettacolo e probabilmente non vuole si sappia nulla. Afferma comunque che quella storia l’ha fatta stare davvero male, è una parentesi chiusa che non verrà mai più riaperta. Forse i suoi follower hanno pensato potesse essere successo qualcosa con questa fatidica fiamma, ma a quanto pare non si è trattato di questo. Ci sarà nell’altro che Aida non vuole raccontare.