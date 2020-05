“L’ho tradita”, Raimondo Todaro: confessione sulla storia con Francesca

Raimondo Todaro è, suo malgrado, balzato agli onori del gossip per le ultime vicissitudini amorose che hanno riguardato la sua vita sentimentale con la moglie Francesca Tocca, ballerina di Amici. I due, dopo molti anni di matrimonio e una figlia, sono scoppiati e si sono detti improvvisamente addio. La danzatrice professionista ha monopolizzato l’attenzione in questi mesi per la sua vicinanza all’allievo del talent Valentin.

La maestra e l’alunno hanno ammesso di aver avuto una storia e la confessione ha spiazzato tutti. Francesca e Raimondo, c’è da dire però, che si sono lasciati molto prima, a detta dei bene informati, della conoscenza tra la moglie e il ballerino. Pare infatti che già a dicembre il protagonista di Ballando con le Stelle abbia lasciato la casa in cui viveva con la moglie.

Raimondo Todaro e la confessione su Francesca Tocca

Qualche tempo fa, Todaro è stato ospite a Vieni da Me nel salotto tv della conduttrice Caterina Balivo ed è proprio qui che si è lasciato andare a delle confessioni mai fatte prima sulla sua vita privata. Il 33enne ha raccontato l’inizio della sua storia d’amore con Francesca, che non è stato molto semplice e che l’ha portato a compiere un gesto molto forte: “Ho tradito la mia fidanzata storica, il mio primo grande amore.

Ma il peso era troppo da sostenere, gliel’ho confessato il giorno dopo. Ho sperato fosse solo un flirt, ma c’era molto di più. Perché poi la ragazza con cui ho tradito la mia fidanzata è diventata la mia attuale moglie, con cui ho una figlia”. Proprio per Francesca, dunque, lui ha sfidato tutti e tutto ed ha compiuto il tradimento ai danni della sua fidanzata di allora.

Francesca ancora invaghita di Valentin?

Nonostante i rumors si susseguono vorticosamente, non è dato sapere ai più, al momento, come stanno realmente le cose tra l’ex allievo Valentin, cacciato da Amici dalla padrona di casa Maria De Filippi, e la ballerina Francesca. Il 25enne, qualche settimana fa, è uscito allo scoperto, dichiarando di essersi innamorato di lei, ma nello stesso tempo ha deciso di fare un passo indietro rispetto a questa storia nata negli studi Mediaset.

Oggi, però, alcuni fan più attenti, hanno notato strani movimenti social. Frecciatine e dediche che farebbero pensare ad un lento riavvicinamento. Intanto, Raimondo Todaro, si è chiuso in un religioso silenzio ed ha preferito non rilasciare dichiarazioni in merito al polverone mediatico che l’ha letteralmente risucchiato.